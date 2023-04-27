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Названо оптимальное время катания ребенка на самокате

27 апреля 2023 10:04
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Названо оптимальное время катания ребенка на самокате

Детский травматолог-ортопед клиники «Ниармедик» на «Полежаевской» Елена Плигина 26 апреля посоветовала не позволять ребенку кататься на самокате более двух часов в день.

Ребенку, отметила специалист, необходимо объяснить правила пользования самокатом, чтобы уберечь его от возможных проблем со здоровьем. Так, неправильная езда может стать причиной развития мышечной асимметрии.

«Для правильного и гармоничного развития мышечного каркаса с самого начала пользования самокатом следует обучать ребенка периодически менять толчковую ногу — примерно раз в 10–15 минут», — приводит слова детского травматолога «Газета.Ru».

Кроме того, хорошо бы объяснить ребенку, что при катании на самокате нужно поставить опорную ногу так, чтобы ее колено было направлено наружу.

Не стоит пренебрегать посещением ортопеда еще до приобретения самоката. Врач оценит правильность формирования его позвоночника и постановки стоп, пишут "Известия".

 

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