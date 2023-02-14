Названа средняя стоимость популярных услуг в городах России ко Дню Всех Влюбленных

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Аналитики маркетплейса услуг YouDo.com проанализировали, какие услуги заказывают пользователи ко Дню Всех Влюбленных. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 16% вырос спрос на курьерские услуги (пользователи планируют доставку цветов), на 24% вырос спрос на помощь в проведении мероприятий (бизнес-заказчики ищут флористов и промоутеров в костюмах ангелов и сердец), на 12% вырос интерес к пассажирским перевозкам (в топе лимузины и другие дорогие авто), и на 31% — на романтические фотосессии..

Пользователи сами устанавливают цену, которую готовы заплатить за услуги. Так, романтическая фотосъемка в Москве будет стоит от 4 000 до 22 000 рублей, прокатиться на лимузине от 2 500 до 6 000 рублей (в зависимости от времени и маршрута), доставка цветов для любимой от 500 до 3 000 рублей (в зависимости от веса букетов и адреса проживания), промоутер от 800 до 2 500 рублей (по договоренности), флорист для магазина цветов от 5 000 до 30 000 тысяч (как за рабочий час, так и за рабочую смену).

Средняя стоимость популярных услуг в городах России ко Дню Всех Влюбленных

Фотосъемка для влюбленных

Москва – 7 307 р.

Санкт-Петербург – 5 923 р.

Казань – 4 529 р.

Новосибирск – 4 291 р.

Екатеринбург – 3 216 р.

Ростов-на-Дону – 4 894 р.

Уфа – 3 381 р.

Тюмень – 4 577 р.

Краснодар – 3 628 р.

Нижний Новгород – 5 112 р.

Самара – 2 927 р.

Доставка букета цветов (услуги курьера)

Москва – 1 888 р.

Санкт-Петербург – 2 188 р.

Казань – 1 511 р.

Новосибирск – 1 207 р.

Екатеринбург – 1 102 р.

Ростов-на-Дону – 1 309 р.

Уфа – 904 р.

Тюмень – 1 423 р.

Краснодар – 2 206 р.

Нижний Новгород – 864 р.

Самара – 1 092 р.

Романтическая поездка на дорогом авто (пассажирские перевозки)