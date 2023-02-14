Названа средняя стоимость популярных услуг в городах России ко Дню Всех Влюбленных

Аналитики маркетплейса услуг YouDo.com проанализировали, какие услуги заказывают пользователи ко Дню Всех Влюбленных. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 16% вырос спрос на курьерские услуги (пользователи планируют доставку цветов), на 24% вырос спрос на помощь в проведении мероприятий (бизнес-заказчики ищут флористов и промоутеров в костюмах ангелов и сердец), на 12% вырос интерес к пассажирским перевозкам (в топе лимузины и другие дорогие авто), и на 31% — на романтические фотосессии..
Пользователи сами устанавливают цену, которую готовы заплатить за услуги. Так, романтическая фотосъемка в Москве будет стоит от 4 000 до 22 000 рублей, прокатиться на лимузине от 2 500 до 6 000 рублей (в зависимости от времени и маршрута), доставка цветов для любимой от 500 до 3 000 рублей (в зависимости от веса букетов и адреса проживания), промоутер от 800 до 2 500 рублей (по договоренности), флорист для магазина цветов от 5 000 до 30 000 тысяч (как за рабочий час, так и за рабочую смену).
Средняя стоимость популярных услуг в городах России ко Дню Всех Влюбленных
Фотосъемка для влюбленных
Доставка букета цветов (услуги курьера)
Романтическая поездка на дорогом авто (пассажирские перевозки)