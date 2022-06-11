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Назван способ пить пиво без вреда здоровью

11 июня 2022 09:56
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Назван способ пить пиво без вреда здоровью

Заведующая отделением диетологии клиники «Ревиталь», кандидат медицинских наук, практикующий врач-диетолог Марина Копытько в беседе с Ura.ru назвала способ употреблять пиво без вреда для своего здоровья. По ее словам, приемлемой дозой, позволяющей избежать проблем с лишним весом, считается не более 200-300 миллилитров в день один-два раза в неделю, употребляемых после приема пищи.

«Чтобы не поправится, приемлемой дозой пива является объем не более 200-300 миллилитров в день один-два раза в неделю. Пиво можно пить только в конце основного приема пищи. Это может быть обед, либо ужин, но сначала человек должен покушать. Самая глупая ошибка, это пить пиво между приемами еды, особенно на голодный желудок. Это очень плохо отражается на работе пищеварительной системы и это категорически не правильно», — заявила специалист.

Она подчеркнула, что пиво нужно воспринимать скорее как продукт питания, а не напиток. Копытько рассказала, что в 100 граммах пива содержится около 50 килокалорий, а его употребление фактически приводит к перееданию. Эксперт подтвердила, что в напитке содержится ряд витаминов, однако отметила, что пиво само по себе не является их источником. «Это относится только к так называемому живому пиву, которое обладает коротким сроком хранения», — пояснила она. Среди множества возможных закусок к пиву диетолог посоветовала выбрать свежие огурцы, пишет Лента.

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