Назван список самых популярных пород собак у россиян

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Российская кинологическая федерация представила список самых популярных у жителей страны пород собак.

Первые два места за четыре года никак не изменились – россияне чаще всего заводят немецких шпицев и чихуахуа. На третьем месте в 2022 году корги – раньше эта порода была лишь девятой по популярности. На четвертом – немецкая овчарка (она была на той же позиции в 2019-м и 2020-м, а в 2021-м опускалась на пятую). Завершает пятерку лидеров йоркширский терьер, который раньше был на третьем месте, пишет Газета.

Фото: Дильдина Светлана.