Назван самый популярный в поиске суп

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Сырный суп из плавленых сырков оказался наиболее востребованным у россиян, судя по количеству поисковых запросов, выяснила медиаплатформа о еде Food.ru. Аналитики ресурса провели исследование, по итогам которого назвали самые популярные первые блюда. С результатами ознакомилась «Лента.ру».

Всего рецепты супов собрали 24,6 миллиона просмотров. Первое место занял сырный суп из плавленых сырков, в состав которого не входит мясо, а только овощи. Рецепт набрал более миллиона просмотров. На втором месте расположилась похлебка «Царская» на мясном бульоне — россияне просматривали рецепт 590 тысяч раз. На третьем месте оказался сырный суп с лапшой и фрикадельками (588 тысяч просмотров). В топ-5 рецептов вошли также суп с солеными огурцами и грузинский суп из фасоли с овощами и рисом. Эти рецепты собрали 501 тысячу и 375 тысяч просмотров соответственно.

Всего пользователи платформы ввели 749 тысяч запросов по этой тематике. Чаще всего россияне искали рецепты сырного супа (37 тысяч запросов), горохового (28 тысяч), куриного (22 тысячи), супа с фрикадельками (18 тысяч), грибного супа (17 тысяч).