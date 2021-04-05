Навального перевели в медсанчасть с ОРЗ

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Во владимирском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) сообщили о переводе Алексея Навального, который содержится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, в медико-санитарную часть. Это связано с тем, что у осужденного в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура, передают "Известия".

«В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание», — говорится в ответе ФСИН на запрос «Известий».

Источник «Известий» опроверг информацию о вспышке туберкулеза в колонии. По его словам, если бы в окружении Навального кто-то действительно заболел, то на карантин бы отправили весь отряд.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников