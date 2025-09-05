Научно-практическая конференция открыла Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»

139

В Самаре на площадке Исторического парка «Россия – моя история» состоялась научно-практическая конференция «Уроки истории Самарского знамени». Она стала первым событием в рамках VII Международного патриотического фестиваля «Самарское Знамя» и объединила более 250 историков, деятелей науки и культуры из России и Республики Болгария. В работе конференции приняла участие также заместитель председателя Народного собрания Республики Болгария, доктор юридических наук, профессор Юлианна Матеева.



Открыла мероприятие исполнительный директор Российского военно-исторического общества в Самарской области, руководитель проекта Инна Жичкина.



«Проект «Самарское Знамя» объединяет и сплачивает не только разные регионы, но и разные страны. Самая главная его задача – открыть страницы истории, открыть имена полководцев для нашей подрастающей смены, для студенческого сообщества, для педагогов. Для тех, кто далее будет популяризировать эту историю в своих учебных и трудовых коллективах, городах и регионах, – отметила Инна Жичкина. – Сегодня на научно-практической конференции мы говорим о смыслах и об истории Самарского знамени, которое во все времена было символом мужества, доблести и победы, а завтра на фестивале будем погружаться в минувшую эпоху, чтобы почувствовать себя сопричастными великой истории нашей страны».



В рамках конференции участники выступили с 14 докладами об историческом и духовно-нравственном значении Самарского знамени, его боевом пути, истоках и истории духового родства между болгарским и российским народами. Особое внимание докладчики уделили событиям Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, отраженным в символическом значении Самарского знамени.



«Тема моего доклада – «Православные символы как духовная поддержка российского воинства». Конечно, наш фестиваль посвящен, прежде всего, Самарскому знамени, этой особенно дорогой для самарской земли святыне. Но моя задача посмотреть немного шире – насколько во все эпохи нашей истории символы, связанные с православной традицией, были важны для нашего ратного подвига. Если посмотреть, в исторической перспективе наши князья, полководцы всегда брали с собой в походы разные святыни, помещали на знамена иконы как знак духовной поддержки. Изображения можно было встретить самые разные, в том числе целые сюжеты, которые сегодня представляют особую ценность», – поделился протоиерей, ректор Самарской семинарии, кандидат теологии, доцент, настоятель Кирилло-Мариинского храма Максим Кокарев.



Международный патриотический проект «Самарское Знамя» реализуется с 2017 года. Основные события этого года состоятся 6 сентября. В 12:00 начнется торжественный молебен в Самарском женском Иверском монастыре, монахини которого в конце XIX века вышили легендарное Самарское знамя. В 12:40 начнется крестный ход от монастыря к Струковскому саду, где в 13:00 состоится торжественное открытие. Гостей ждут 59 творческих, музыкальных, театральных, образовательных и выставочных интерактивных площадок, воссоздающих быт, культуру и военные традиции конца XIX века, а также площадок, посвященных современным героям России.

Фото: администрация Самары