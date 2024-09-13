Научно-исследовательский институт «Экран» празднуют 75-летие 

156

Сотрудники ведущего научно-исследовательского центра страны - АО "Научно-инновационный института «Экран» (входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) празднуют 75-летие со дня основания организации.



Компания, созданная в 1949 году, с самого начала своей деятельности фокусировалась на разработке передовых систем электронной и оптико-электронной защиты авиационной техники. Сегодня «НИИ «Экран» – это ведущий разработчик радиоэлектронной и оптико-электронной продукции специального назначения, играющий ключевую роль в укреплении обороноспособности Самарской области и всей страны. Предприятие обеспечивает полный цикл разработки, производства и испытаний опытных образцов изделий для военной техники.



В ходе торжественного мероприятия врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков зачитал поздравительный адрес от главы региона Вячеслава Федорищева. Руководитель области подчеркнул лидирующие позиции института: «НИИ Экран» накопил огромный потенциал, и это позволяет предприятию занимать лидирующие позиции в сфере разработки и производства радиотехнической аппаратуры для защиты самолетов и вертолетов».



Поздравления в адрес предприятия также прозвучали от главного федерального инспектора по Самарской области Михаила Феоктистова. «Сегодня в условиях специальной военной операции предприятие вносит значительный вклад в решение задач, поставленных Верховным Главнокомандующим. Как и прежде коллектив профессионально и самоотверженно служит своему делу, выполняя государственный оборонный заказ. Уникальная научно-производственная база, накопленный практический опыт является крепкой основой для молодого поколения исследователей и инженеров. Особые слова благодарности ветеранам предприятия, передающим от поколения к поколению своё мастерство и трудовые традиции», - подчеркнул главный федеральный инспектор.



В ходе торжественной церемонии более ста сотрудников были удостоены федеральных и региональных наград, а также медалями «За укрепление боевого содружества», «Михаил Калашников», «За достижения в области развития инновационных технологий», «За трудовую доблесть», наградами ГК «Ростех» и Вооруженных сил Российской Федерации.



«Институт успешно реализует мероприятия технического перевооружения и реконструкции, в том числе в рамках государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса». В результате созданы современные высокотехнологичные производственные мощности, позволяющие разрабатывать и выпускать наукоемкую продукцию мирового уровня в рамках государственного оборонного заказа», - отметил исполнительного директор АО «НИИ «Экран» Рустем Абдуллин.

Фото: НИИ «Экран»