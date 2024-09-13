Я нашел ошибку
Главные новости:
Он показал лучший результат на этапе «Оказание пострадавшему первой помощи».
Сотрудник Новокуйбышевской ТЭЦ-1 вошел в число призеров Всероссийского конкурса профмастерства
Вызов поступил от мужа пропавшей. На берегу остались ее личные вещи.
Водолазы вели поиски, утонувшей на озере Большое Васильевское, женщины 
Согласно замыслу учений, произошло полное разрушение мазутного бака №4, которое повлекло за собой разлив нефтепродукта с переливом через обволование.
На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 прошли комплексные учения
Они распределены, в ближайшее время будут доставлены в медучреждения Самарской области.
В регион поступила новая партия вакцины от гриппа: 300 тысяч доз вакцины "Гриппол плюс"
Выступал за чилийский клуб «Унион Эспаньола». В 2022 году перешел в ЦСКА.
24-летний полузащитник Виктор Мендес – в «Крыльях Советов»
Граждане обращались по вопросам, касающимся исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также приостановления исполнительных производств.
В День приема участников СВО судебные приставы приняли свыше 900 человек
В ходе торжественной церемонии более ста сотрудников были удостоены федеральных и региональных наград.
Научно-исследовательский институт «Экран» празднуют 75-летие 
По словам самих участниц, встреча помогла увидеть и услышать реальные примеры того, что совмещать предпринимательство и заботу о семье возможно.
В Самарской области состоялась конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.11
-0.16
EUR 100.39
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Научно-исследовательский институт «Экран» празднуют 75-летие 
В Самарской области состоялась конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
В Управлении Росгвардии СО определи лучших пловцов 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Научно-исследовательский институт «Экран» празднуют 75-летие 

13 сентября 2024 16:57
156
В ходе торжественной церемонии более ста сотрудников были удостоены федеральных и региональных наград.

Сотрудники ведущего научно-исследовательского центра страны - АО "Научно-инновационный института «Экран» (входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) празднуют 75-летие со дня основания организации.

Компания, созданная в 1949 году, с самого начала своей деятельности фокусировалась на разработке передовых систем электронной и оптико-электронной защиты авиационной техники. Сегодня «НИИ «Экран» – это ведущий разработчик радиоэлектронной и оптико-электронной продукции специального назначения, играющий ключевую роль в укреплении обороноспособности Самарской области и всей страны. Предприятие обеспечивает полный цикл разработки, производства и испытаний опытных образцов изделий для военной техники.

В ходе торжественного мероприятия врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков зачитал поздравительный адрес от главы региона Вячеслава Федорищева. Руководитель области подчеркнул лидирующие позиции института: «НИИ Экран» накопил огромный потенциал, и это позволяет предприятию занимать лидирующие позиции в сфере разработки и производства радиотехнической аппаратуры для защиты самолетов и вертолетов».

Поздравления в адрес предприятия также прозвучали от главного федерального инспектора по Самарской области Михаила Феоктистова. «Сегодня в условиях специальной военной операции предприятие вносит значительный вклад в решение задач, поставленных Верховным Главнокомандующим. Как и прежде коллектив профессионально и самоотверженно служит своему делу, выполняя государственный оборонный заказ. Уникальная научно-производственная база, накопленный практический опыт является крепкой основой для молодого поколения исследователей и инженеров. Особые слова благодарности ветеранам предприятия, передающим от поколения к поколению своё мастерство и трудовые традиции», - подчеркнул главный федеральный инспектор.

В ходе торжественной церемонии более ста сотрудников были удостоены федеральных и региональных наград, а также медалями «За укрепление боевого содружества», «Михаил Калашников», «За достижения в области развития инновационных технологий», «За трудовую доблесть», наградами ГК «Ростех» и Вооруженных сил Российской Федерации.

«Институт успешно реализует мероприятия технического перевооружения и реконструкции, в том числе в рамках государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса». В результате созданы современные высокотехнологичные производственные мощности, позволяющие разрабатывать и выпускать наукоемкую продукцию мирового уровня в рамках государственного оборонного заказа», - отметил исполнительного директор АО «НИИ «Экран» Рустем Абдуллин.

Фото: НИИ «Экран»

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По словам самих участниц, встреча помогла увидеть и услышать реальные примеры того, что совмещать предпринимательство и заботу о семье возможно.
13 сентября 2024, 16:46
В Самарской области состоялась конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
По словам самих участниц, встреча помогла увидеть и услышать реальные примеры того, что совмещать предпринимательство и заботу о семье возможно.   Общество
113
К премьере создано более тысячи эскизов, пошито более 400 костюмов.
06 сентября 2024, 15:56
В САТОБ состоялась премьера оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха
К премьере создано более тысячи эскизов, пошито более 400 костюмов. Культура
1049
Это просветительское мероприятие в игровой форме, в котором можно выиграть ценные призы.
04 сентября 2024, 17:38
8 сентября жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!»
Это просветительское мероприятие в игровой форме, в котором можно выиграть ценные призы.   Общество
792
В центре внимания
Вячеслав Федорищев принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области и официально вступил в должность губернатора региона.
13 сентября 2024  16:35
Состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
154
Стало известно, когда в Самаре включат отопление
13 сентября 2024  13:33
Стало известно, когда в Самаре включат отопление
589
Вячеслав Федорищев официально стал губернатором Самарской области
13 сентября 2024  13:26
Вячеслав Федорищев официально стал губернатором Самарской области
277
13 сентября пройдет торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
13 сентября 2024  12:49
13 сентября пройдет торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
349
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в приемной Президента России в Самарской области
12 сентября 2024  13:53
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в приемной Президента России в Самарской области
532
Весь список