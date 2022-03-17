Нацпарк "Самарская Лука" признали самой востребованной достопримечательностью региона

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"Самарская Лука" по итогам 2021 года стала самой востребованной достопримечательностью региона. В нацпарке и Жигулёвском заповеднике побывал каждый четвертый турист. Такие данные опубликовали на сайте оператора мобильной связи. Совместно с департаментом туризма Самарской области специалисты проанализировали туристические потоки на территории региона с учётом данных абонентов из других субъектов России.

Как стало известно по итогам исследования, больше всего туристов посетили Самарскую область в "бархатный сезон": в августе, сентябре и октябре. Зачастую туристы приезжали в регион на 4 дня. В числе путешественников преобладают женщины старше 35 лет. Треть туристов прибыли с детьми.



Чаще всего сюда приезжали из соседних регионов Поволжья: Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской, Кировской и Ульяновской областей. Немало было москвичей и жителей Подмосковья.



Многие туристы путешествовали в Жигулёвских горах, интересовались достопримечательностями "Самарской Луки" - Могутовой горой и селом Ширяево.



В целом по сравнению с 2020 годом турпоток в губернию вырос почти на 26 %.



Как отметил руководитель департамента туризма Артур Абдрашитов, экологический туризм активно развивается в Самарской области и является одним из приоритетных направлений.

- Мы благоустраиваем экологические маршруты, как в рамках госпрограмм, так и привлекая крупные корпорации. Эти усилия находят отклик, мы видим, что число поклонников экотуризма в нашей области растет, пишет Сова.