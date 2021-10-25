Наталия Орейро со своим сыном получили российское гражданство

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ Наталии Орейро и ее сыну, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

"Принять в гражданство РФ следующих лиц ... Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине", – говорится в документе.

Мировую известность Наталии Орейро принесла главная роль в аргентинском сериале "Дикий ангел".

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