Настоящий теремок для птиц построил учащийся школы Южного города на занятиях в Центре допобразования

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Настоящий теремок для птиц построил Калугин Лука, учащийся школы Южного города, на занятиях в Центре дополнительного образования, сообщает Волжский район.

Материал основания: берёза, ольха, липа.

Материал декора: берёза, липа, дуб, бук, ясень, ель, ольха, кедр.



Отделочные работы: морилка на водной основе (5 цветов).



Педагог Константин Пашков гордится своими учениками.



В ответ на дискуссии будут ли птицы жить в таком доме, по нраву ли им это, мастера улыбаются: тут уж как пойдёт, главное, что руки работу знают и сердце знает, что такое добрые дела.

Фото: Волжский район