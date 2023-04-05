Настоящий теремок для птиц построил учащийся школы Южного города на занятиях в Центре допобразования

Настоящий теремок для птиц построил Калугин Лука, учащийся школы Южного города, на занятиях в Центре дополнительного образования, сообщает Волжский район.
Материал основания: берёза, ольха, липа.
Материал декора: берёза, липа, дуб, бук, ясень, ель, ольха, кедр.
Отделочные работы: морилка на водной основе (5 цветов).
Педагог Константин Пашков гордится своими учениками.
В ответ на дискуссии будут ли птицы жить в таком доме, по нраву ли им это, мастера улыбаются: тут уж как пойдёт, главное, что руки работу знают и сердце знает, что такое добрые дела.
Фото: Волжский район