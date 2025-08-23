Я нашел ошибку
Мальчику назначено амбулаторное лечение.
В Тольятти 7-летний мальчик попал под колеса иномарки
Облепиха укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи.
Врач-нутрициолог  рассказала о пользе облепихи
На площади 210 квадратных метров.
Ночью в Муранском бору Шигонского района горели два жилых дома и хозяйственные постройки
«Основные этапы подготовки к новому учебному году завершены во всех школах Самары»
Иван Носков посетил ряд школ и проверил их готовность к новому учебному году
Улицу Мельничную обновляют на участке площадью 1400 квадратных метров, от улицы Гаванской до улицы Халиловской.
Иван Носков оценил ход ремонта автомобильных дорог по улицам Халиловской и Мельничной
По легенде учения пожар произошел на четвертом этаже девятиэтажного здания в комнате эмоциональной разгрузки.
Тольяттинские огнеборцы провели пожарно-тактическое учение в здании Сбербанка
Проект поможет вовлечению учащихся ДШИ в музыкальное искусство и нацелен на воспитание не только музыкантов, но и ценителей музыки.
На базе Красноярской Детской школы искусств стартует проект «Детская филармония»
В Самаре проходит всероссийский форум «Музейные маршруты России».
Наш регион укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Наш регион укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны

23 августа 2025 11:25
223
В Самаре проходит всероссийский форум «Музейные маршруты России».

С 20 по 23 августа в Самаре проходит всероссийский форум «Музейные маршруты России», организованный Министерством культуры РФ.

Мероприятие объединило более 350 профессионалов музейной сферы из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, Екатеринбурга и других регионов для выработки новых стратегий развития.

Участие в пленарной сессии принял глава региона Вячеслав Федорищев.
«Про проект «Музейные маршруты России» я знаю давно. Поэтому мне очень приятно, что сегодня приехало такое большое количество представителей самых разных направлений культуры. Наша общая задача не только сохранить, но и приумножить культурное наследие России. Очень важно, что Министерство культуры по-настоящему объединяет сообщества по всей стране. Вы собираетесь, вместе обсуждаете, принимаете решения в формате таких сессий», — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам.

В программе мероприятия презентации и дискуссии, где участники делятся своими успешными практиками, а также обсуждение новых форматов взаимодействия.

«Мы возлагаем большие надежды на встречу в Самаре - здесь работает активная молодая административная команда, которая любит все, что она делает. Именно здесь мы решили протестировать новые форматы работы. Темой встречи стал культурный код России, поэтому к нам приехали представители брендов, которые по всей стране анализируют этот код и создают на его основе продукты. Также будет несколько презентаций директоров музеев и бизнесменов, которые поделятся опытом совместных проектов», — прокомментировала Елена Харламова, директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ.

Проект «Музейные маршруты» укрепляет связи между музеями, создавая единую культурную среду. Одним из практических итогов форума стало подписание ряда соглашений о сотрудничестве между музеями страны:
- Музей-заповедник "Сталинградская битва" подписал сразу два соглашения с Самарским областным художественным музеем и Краеведческим музеем городского округа Сызрань. Также заключили соглашения:
- Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А. Г. Николаева (Чувашская республика) и «Музейно-выставочный центр «Самара космическая»;
- Воронежский областной краеведческий музей и Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина»;
- Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник «Аркаим» и Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина».

Ирина Калягина, министр культуры Самарской области рассказала:
— Для нас большая честь принимать такое профессиональное сообщество. Хочу поблагодарить Министерство культуры РФ за доверие и уникальную возможность наметить новые перспективы для развития культурной жизни в Самарской области.
Такие мероприятия, безусловно, способствуют обмену опытом и повышению квалификации работников культуры. В работе форума принимает участие более 100 представителей музейного сообщества региона. Уверена, что в ходе общения и дискуссий появятся идеи новых выставочных проектов, новые знакомства, и это очень важно.

Сегодня работа продолжится на пленарных секциях по темам «Дети и подростки в музее. От выставки до сообщества» и «Культурный магнит: Сувенирная продукция как драйвер развития музеев». Вечером гостей и жителей Самары ждет лекция «Как искусство меняет города» телеведущего Андрея Малахова.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Новости по теме
«Основные этапы подготовки к новому учебному году завершены во всех школах Самары»
23 августа 2025, 12:59
Иван Носков посетил ряд школ и проверил их готовность к новому учебному году
«Основные этапы подготовки к новому учебному году завершены во всех школах Самары» Благоустройство
208
Улицу Мельничную обновляют на участке площадью 1400 квадратных метров, от улицы Гаванской до улицы Халиловской.
23 августа 2025, 12:30
Иван Носков оценил ход ремонта автомобильных дорог по улицам Халиловской и Мельничной
Улицу Мельничную обновляют на участке площадью 1400 квадратных метров, от улицы Гаванской до улицы Халиловской. Благоустройство
154
Обсудили план мероприятий по предупреждению ДТП, а также подготовку подъездных путей и тротуаров к школам.
22 августа 2025, 20:03
В Самаре прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Обсудили план мероприятий по предупреждению ДТП, а также подготовку подъездных путей и тротуаров к школам. Благоустройство
580
