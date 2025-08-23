Наш регион укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны

223

С 20 по 23 августа в Самаре проходит всероссийский форум «Музейные маршруты России», организованный Министерством культуры РФ.

Мероприятие объединило более 350 профессионалов музейной сферы из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, Екатеринбурга и других регионов для выработки новых стратегий развития.

Участие в пленарной сессии принял глава региона Вячеслав Федорищев.

«Про проект «Музейные маршруты России» я знаю давно. Поэтому мне очень приятно, что сегодня приехало такое большое количество представителей самых разных направлений культуры. Наша общая задача не только сохранить, но и приумножить культурное наследие России. Очень важно, что Министерство культуры по-настоящему объединяет сообщества по всей стране. Вы собираетесь, вместе обсуждаете, принимаете решения в формате таких сессий», — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам.

В программе мероприятия презентации и дискуссии, где участники делятся своими успешными практиками, а также обсуждение новых форматов взаимодействия.

«Мы возлагаем большие надежды на встречу в Самаре - здесь работает активная молодая административная команда, которая любит все, что она делает. Именно здесь мы решили протестировать новые форматы работы. Темой встречи стал культурный код России, поэтому к нам приехали представители брендов, которые по всей стране анализируют этот код и создают на его основе продукты. Также будет несколько презентаций директоров музеев и бизнесменов, которые поделятся опытом совместных проектов», — прокомментировала Елена Харламова, директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ.

Проект «Музейные маршруты» укрепляет связи между музеями, создавая единую культурную среду. Одним из практических итогов форума стало подписание ряда соглашений о сотрудничестве между музеями страны:

- Музей-заповедник "Сталинградская битва" подписал сразу два соглашения с Самарским областным художественным музеем и Краеведческим музеем городского округа Сызрань. Также заключили соглашения:

- Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А. Г. Николаева (Чувашская республика) и «Музейно-выставочный центр «Самара космическая»;

- Воронежский областной краеведческий музей и Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина»;

- Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник «Аркаим» и Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина».

Ирина Калягина, министр культуры Самарской области рассказала:

— Для нас большая честь принимать такое профессиональное сообщество. Хочу поблагодарить Министерство культуры РФ за доверие и уникальную возможность наметить новые перспективы для развития культурной жизни в Самарской области.

Такие мероприятия, безусловно, способствуют обмену опытом и повышению квалификации работников культуры. В работе форума принимает участие более 100 представителей музейного сообщества региона. Уверена, что в ходе общения и дискуссий появятся идеи новых выставочных проектов, новые знакомства, и это очень важно.

Сегодня работа продолжится на пленарных секциях по темам «Дети и подростки в музее. От выставки до сообщества» и «Культурный магнит: Сувенирная продукция как драйвер развития музеев». Вечером гостей и жителей Самары ждет лекция «Как искусство меняет города» телеведущего Андрея Малахова.

Фото: минкульт СО