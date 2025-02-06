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Народный бюджет Самарской области: реализация программы в 2025 году

6 февраля 2025 15:19
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Программа «Народный бюджет Самарской области» направлена на поддержку инициатив жителей.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с 1 января 2025 года на территории региона действует программа «Народный бюджет Самарской области».

Программа является преемником государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области». В настоящее время осуществляется переработка условий участия в конкурсе, механизмов поддержки инициатив и проведения конкурсного отбора.

Программа «Народный бюджет Самарской области» направлена на поддержку инициатив жителей по направлениям:

организация водоснабжения населения и (или) водоотведения;

дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, ремонт (капитальный ремонт) дорог дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к ним;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства на территориях общего пользования, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм;

создание (восстановление) площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак;

обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

создание (восстановление) объектов массового отдыха, в том числе на водных объектах общего пользования, и (или) создание (восстановление) объектов сферы культуры муниципального образования;

создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;

участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, в том числе по установке площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территориях населенных пунктов, застроенных объектами индивидуального жилищного строительства, а также на земельных участках, являющихся имуществом общего пользования и расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и (или) предназначенных для размещения другого имущества общего пользования;

сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов;

содержание мест захоронения;

организация мероприятий по охране окружающей среды;

организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, в том числе лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Выдвигать инициативы могут население, общественные советы, территориальное общественное самоуправление, некоммерческие организации, представительный орган муниципального образования или глава муниципального образования.

К реализации в 2025 году на первый конкурс общественных проектов поступило 104 общественных проекта, 51 из них признан победителем конкурсного отбора. На реализацию 51 общественного проекта из бюджета Самарской области направлено 63,75 млн.руб.

Всего на 2025 год предусмотрено финансирование программы в размере 800,00 млн.руб.

Прием заявок на второй конкурс общественных проектов завершен 5 февраля.

Для участия в конкурсных процедурах принято 277 общественных инициатив, из них 32 общественных проекта не прошли первый конкурсный отбор и были направлены в конкурсную комиссию повторно.

Следующий этап – определение победителей конкурсного отбора. До 31 марта конкурсная комиссия, состоящая из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, на основании критериев, утвержденных программой «Народный бюджет Самарской области», произведет оценку каждого заявленного проекта.

Победители конкурса получат софинансирование из областного бюджета на реализацию общественных инициатив в размере до 92% от стоимости проектов.

Реализация программы осуществляется в двух формах:

софинансирование общественных проектов: прием заявок к реализации в 2025 году завершен (следующий прием заявок к реализации в 2026 году состоится осенью 2025 года);

софинансирование решений, принятых на сходах граждан (самообложение): прием заявок к реализации в 2025 году продлится до 28 февраля 2025 года (следующий прием заявок к реализации в 2026 году осуществляется с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года).

Подробная информация о направлениях программы, условиях участия и формах поддержки размещена на сайте Правительства Самарской области.

 

 

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