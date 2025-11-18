128

Народный артист России Юрий Куклачев заявил, что больше не может выходить на сцену по состоянию здоровья и завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил 18 ноября в интервью изданию «Абзац», пишут "Известия".

«Сейчас я живу только за счет книг, потому что у меня уже всё, я выступать не могу: здоровье не позволяет. Поэтому я только могу с книгами сидеть, говорить о них», — сказал он.

По словам артиста, он посвятил всё свое время литературной работе, к которой также разработал научные упражнения. Куклачев добавил, что его книги создают ажиотаж и раскупаются в первые дни после поступления в продажу.

Фото: pxhere.com