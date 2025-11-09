Народный артист России Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет

173

Народный артист России Владимир Симонов умер на 69-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Театра имени Евгения Вахтангова, передает РИА Новости.

"Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова", — говорится в публикации.

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в Октябрьске в Куйбышевской (ныне — Самарской) области. С 1980 по 1983 год служил в Театре имени Евгения Вахтангова, с 1983-го по 1987-й — в МХАТ имени М. Горького. В 1989 году вернулся в Театр Вахтангова и прослужил там до конца жизни.

В 2001 году получил звание народного артиста России.

Актер известен по ролям в таких картинах, как "Одиноким предоставляется общежитие", "Криминальный талант", "Граница. Таежный роман", "Дети Арбата", "Дело гастронома № 1", "Кухня", "Перевал Дятлова".