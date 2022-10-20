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Нарколог оценил степень опьянения женщины, погибшей в ДТП с участием актрисы Большовой

20 октября 2022 22:03
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В крови 31-летней жительницы деревни Грачевка было обнаружено примерно четыре промилле алкоголя.

Нарколог, врач-психиатр Игорь Лазарев в беседе с «Известиями» 20 октября оценил степень опьянения погибшей в аварии в Калужской области женщины с участием российской актрисы Анны Большовой.

В крови 31-летней жительницы деревни Грачевка Олеси Борисенко (Соколовой) было обнаружено примерно четыре промилле алкоголя. Специалист заявил, что большинство людей от этой дозы впадет в алкогольную кому.

«Сильное угнетение сознания, человек плохо перемещается. И летальный исход бывает от такой концентрации. Загруженность, плохо реагирует на какие-то внешние раздражители и так далее. Но бывают какие-то случаи уникальные. Мне реаниматологи рассказывали, что у человека было и пять промилле и он к ним своими ногами дошел. Но в целом эта доза близка к смертельной», — подчеркнул он.

Как добавил Лазарев, любая доза выше трех промилле уже критическая.

Жительница Калужской области незадолго до трагедии выпила не менее литра водки или даже два, предполагает врач.

Смертельное ДТП произошло поздним вечером 14 октября. Актриса Анна Большова, у которой в Грачевке участок, ехала за рулем Audi Q3. Борисенко переходила дорогу в неположенном и неосвещенном месте. Большова самостоятельно вызвала и дождалась «скорой» и полиции, однако спасти жизнь пострадавшей не удалось.

 

Фото:   ru.freepik.com

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