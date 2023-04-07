Налоговые уведомления можно будет получать через «Госуслуги»

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Возможность получения налоговых уведомлений через «Госуслуги» появится у россиян с 2023 года.

Сейчас такие уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

Закон с 1 июля 2023 года предоставляет гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, право получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале «Госуслуги» без их направления по почте.

Передача документов, содержащих сведения о налогоплательщике, будет проходить с согласия получателя. Если человек передумает получать уведомления через госуслуги, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление.