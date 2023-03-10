Наладить поставки чипов для загранпаспортов пока не удалось

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Гознак в настоящее время производит биометрические загранпаспорта только по заявкам, полученным ранее. Новые заявки "Госуслуги" и МФЦ не принимают уже более месяца.

Официальный сайт Гознака сообщает, что говорить о производстве таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно, поскольку ритмичность поставок комплектующих и производства пока пока не стала стабильной.

"О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России", – уточняется в сообщении.

2 февраля на портале "Госуслуги" появилось сообщение, что прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. О причине приостановки сообщили в Гознаке: производителю микросхем, заводу "Микрон", требуется перенастроить оборудование.

Обычные загранпаспорта, сроком действия на 5 лет вместо 10, выдаются в обычном режиме, пишет Смотрим.