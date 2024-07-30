Наказан нарушитель ПДД, выявленный полицейскими в процессе мониторинга сети Интернет

В рамках ежедневного мониторинга сети Интернет полицейскими был выявлен видеоролик, на котором мужчина передвигался по дороге областной столицы по Московскому шоссе, в нарушении Правил дорожного движения, подвергая опасности других участников дорожного движения.
Любитель экстремальной езды демонстрировал свои гоночные навыки на оживленной магистрали Самары.
Владелец автомобиля, следовавшего с нарушением ПДД установлен. В отношении данного водителя составлены административные материалы.
Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения, быть бдительными и внимательными.
Водителям следует помнить, что от его действий зависит жизнь и здоровье окружающих участников дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото предоставлено Пресс-службой ГУ МВД СО