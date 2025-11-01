Я нашел ошибку
Вопросы комплексного благоустройства, включая озеленение городских территорий, находятся на особом контроле губернатора Самарской области.
Более 100 каштанов высадили вдоль Московского шоссе и улицы Ново-Садовой в рамках осеннего озеленения
Пять идей для семейного досуга.
Начинаются школьные каникулы
Сергей Измалков является заслуженным врачом РФ и лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, а также Губернской премии.
Президент Самарской областной ассоциации врачей награждён Орденом Союза медицинского сообщества "За верность долгу» I степени
Обновленные правила позволяют гражданам использовать для заселения в отели дополнительные документы.
Правительство России упрощает правила заселения в гостиницы
Ранее жители  многоквартирного двухэтажного дома обратились с замечаниями по его содержанию и прилегающей к нему территории, в том числе детской и контейнерной площадок.
Глава Куйбышевского района Самары встретился с жителями поселка Кирзавод
Сейчас Сергей работает инструктором клуба по боевой подготовке клуба «Пересвет».
Ветеран СВО из Самары Сергей Бокояров: «Приобщать молодежь к спорту – жизненно важная задача»
Почти половина действующих спортсменов не имеют четкого плана после ухода из спорта, притом что пик профессиональной карьеры во многих видах скоротечен.
На форуме «Россия – спортивная держава» расскажут, зачем чемпионам получать образование параллельно со спортивной карьерой 
Должность начальника ЦПК по собственному желанию покидает Максим Харламов, он руководил центром с 2021 года.
Самарский космонавт Олег Кононенко возглавит ЦПК
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Начинаются школьные каникулы

1 ноября 2025 19:31
Пять идей для семейного досуга.

Начинаются долгожданные школьные каникулы. Пять идей для семейного досуга.  (6+)

Стать урбанистом
5 ноября в Музее модерна стартует детский творческий интенсив «Я у мамы урбанист» - творческие занятия для ребят от 7 до 10 лет, которые хотят узнавать больше о городах и менять их к лучшему. В течение трех дней участники будут знакомиться с Самарой и создавать собственные проекты.

Посетить выставку
Выставка «Детство. Мечты» в филиале Третьяковской галереи в Самаре откроется 5 ноября.
Проект воссоздает пространство детской мечты, перемещая посетителей в утраченный мир прошлого. В центре внимания — мир идеального детства советского ребенка: мечты, фантазии, желания и мысли о будущем. На выставке представлены 63 работы из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Самарского областного художественного музея, а также из частных собраний. Посетители смогут увидеть такие шедевры, как «Опять двойка» Федора Решетникова, «Будущие летчики» Александра Дейнеки», «1918 год в Петрограде» Кузьмы Петрова-Водкина, «Лето» Татьяны Яблонской, «Картина для детей» Петра Кончаловского и многие другие.

Посетить мастер-классы
В Археоцентре в дни каникул пройдут разнообразные мастер классы. Запоминайте, а лучше сохраняйте себе: 5 ноября - арт-хна (временные татуировки хной по археологическим мотивам); 6 ноября - изготовление составных орудий из кремня;
7 ноября - браслеты дружбы «кумихимо»; 8 ноября - глиняные сосудики из природной глины; 9 ноября - оригинальные амулеты: подкова на счастье, брелки-талисманы.

Сходить в кино!
Лучшие детские премьеры в дни осенних каникул:
Наш ответ Голливуду. Фильм-сказка для всей семьи о Лёхе и его малыше-драконе «Горыныч».
Сказочное музыкальное фэнтези с Анной Пересильд «Алиса в стране чудес»
Продолжение мультфильма про харизматичного домового «Финник 2».

Посетить концерт
9 ноября в 12:00 Тольяттинская филармония приглашает всей семьей в концертный зал на музыкальную сказку по балету П. И. Чайковского «Спящая красавица». Сюжет о заколдованной принцессе, доброй и злой феях и вечной победе любви над коварством напомнят народная артистка России Наталья Дроздова и мастер художественного слова Игорь Супрунов. Симфонический оркестр под управлением Даны Муриевой исполнит фрагменты балета П. И. Чайковского «Спящая красавица».

 

Фото:   минкульт СО

 

