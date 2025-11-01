Начинаются школьные каникулы

171

Начинаются долгожданные школьные каникулы. Пять идей для семейного досуга. (6+)

Стать урбанистом

5 ноября в Музее модерна стартует детский творческий интенсив «Я у мамы урбанист» - творческие занятия для ребят от 7 до 10 лет, которые хотят узнавать больше о городах и менять их к лучшему. В течение трех дней участники будут знакомиться с Самарой и создавать собственные проекты.

Посетить выставку

Выставка «Детство. Мечты» в филиале Третьяковской галереи в Самаре откроется 5 ноября.

Проект воссоздает пространство детской мечты, перемещая посетителей в утраченный мир прошлого. В центре внимания — мир идеального детства советского ребенка: мечты, фантазии, желания и мысли о будущем. На выставке представлены 63 работы из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Самарского областного художественного музея, а также из частных собраний. Посетители смогут увидеть такие шедевры, как «Опять двойка» Федора Решетникова, «Будущие летчики» Александра Дейнеки», «1918 год в Петрограде» Кузьмы Петрова-Водкина, «Лето» Татьяны Яблонской, «Картина для детей» Петра Кончаловского и многие другие.

Посетить мастер-классы

В Археоцентре в дни каникул пройдут разнообразные мастер классы. Запоминайте, а лучше сохраняйте себе: 5 ноября - арт-хна (временные татуировки хной по археологическим мотивам); 6 ноября - изготовление составных орудий из кремня;

7 ноября - браслеты дружбы «кумихимо»; 8 ноября - глиняные сосудики из природной глины; 9 ноября - оригинальные амулеты: подкова на счастье, брелки-талисманы.

Сходить в кино!

Лучшие детские премьеры в дни осенних каникул:

Наш ответ Голливуду. Фильм-сказка для всей семьи о Лёхе и его малыше-драконе «Горыныч».

Сказочное музыкальное фэнтези с Анной Пересильд «Алиса в стране чудес»

Продолжение мультфильма про харизматичного домового «Финник 2».

Посетить концерт

9 ноября в 12:00 Тольяттинская филармония приглашает всей семьей в концертный зал на музыкальную сказку по балету П. И. Чайковского «Спящая красавица». Сюжет о заколдованной принцессе, доброй и злой феях и вечной победе любви над коварством напомнят народная артистка России Наталья Дроздова и мастер художественного слова Игорь Супрунов. Симфонический оркестр под управлением Даны Муриевой исполнит фрагменты балета П. И. Чайковского «Спящая красавица».

