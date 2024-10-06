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Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»

6 октября 2024 14:22
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Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»

Выберем вместе лучшего участкового, который представит наш регион на федеральном уровне!

Сегодня начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024», который продлится до 16 октября включительно.

Принять участие в голосовании и поддержать лучшего участкового уполномоченного полиции может любой желающий.

В первом этапе онлайн-голосования сформировалась тройка лидеров, получивших наибольшее количество голосов жителей области:

– участковый уполномоченный полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по городу Самаре майор полиции Илья Руднев;

– участковый уполномоченный полиции Отдела полиции «Юго-Западный» МУ МВД России «Сызранское» капитан полиции Александр Ильин;

 – участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Нефтегорский» старший лейтенант полиции Евгений Подмарев.   

Чтобы принять участие в онлайн-голосование второго этапа конкурса, необходимо зайти в специальный раздел официального сайта ГУ МВД России по Самарской области и, авторизовавшись через одну из социальных сетей, выбрать именно того участкового уполномоченного полиции, кого вы считаете лучшим.

Для того, чтобы вы узнали всё об участковых, принимающих участие в конкурсе, мы разместили информацию о них в том же разделе.

Победитель, выбранный онлайн-голосованием именно вами, будет представлять Самарскую область на заключительном федеральном этапе конкурса.

А награждение самого народного участкового полиции России, и вручение главного приза состоится в МВД России в торжественной обстановке в канун профессионального праздника – Дня участкового уполномоченного полиции.

И только мы с вами сможем сделать так, чтобы о лучшем участковом Самары узнали во всей России. Выберем Народного участкового всем регионом!

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