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Начался прием заявок на III Всероссийский форум классных руководителей и наставников

21 марта 2023 15:47
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20 марта открылся прием заявок, который продлится до 20 апреля.

Форум классных руководителей и наставников в третий раз пройдет с 3 по 7 октября в Москве. В этот раз в нем примут участие 3000 классных руководителей и кураторов СПО со всей страны. 20 марта открылся прием заявок, который продлится до 20 апреля.

Подать заявку на участие могут действующие классные руководители и кураторы групп СПО РФ в мини-приложении ФКР ВКонтакте (https://vk.com/app51552964) .

Отбор участников на III ВФКР проводится онлайн на площадке ВКонтакте и состоит из нескольких этапов: анкетирование, тестирование по основам педагогики, тестирование по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажер классного руководителя и предоставление видеовизитки по теме “Моя воспитательная инициатива”. Специально для этого организаторы ФКР совместно с VK разработали мини-приложение.

Желающих принять участие приглашают заполнить анкету по ссылке. О старте каждого отборочного этапа участники будут получать дополнительные уведомления. Также следить за новостями наборной кампании можно в сообществе ФКР ВКонтакте.

III Всероссийский форум классных руководителей и наставников запланирован на октябрь 2023 года в Москве. В этом году Форум пройдет в две смены:
- 3-5 октября — классные руководители начальных классов, коррекционных школ и кураторов СПО;
- 5-7 октября — классные руководители старших и средних классов.
- 5 октября все участники форума будут приглашены на концерт ко Дню учителя в Государственном Кремлевском дворце.

Среди целей проведения Форума — развитие профессионального сообщества классных руководителей страны, ориентированного на воспитание подрастающего поколения на традиционных ценностях.

Участников мероприятия ждут насыщенные образовательная, дискуссионная и культурная программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

Форум проводится Министерством просвещения РФ по поручению Президента РФ В.В.Путина. Организационную поддержку оказывает Федеральное государственное автономное учреждение «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения РФ».

В Самарской области большое внимание уделяется развитию института наставничества: губерния – активный участник федеральных конкурсов профмастерства, работают программы поддержки и поощрения начинающих и уже состоявшихся профессионалов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что на современном этапе развития страны наставничество может и должно сыграть ключевую роль в подготовке кадров, обеспечении опережающего развития в целом.

С начала 2023 года в Самарской области реализуется информационно-просветительская кампания «Команда наставников Самарской области», призванная популяризировать институт наставничества, в рамках которой предусмотрено мультиформатное общение с аудиторией через социальные сети, наружную рекламу, научные фестивали и научно-популярные встречи, которые в понятной, доступной форме расскажут о достижениях научного кластера Самарской области, научных проектах региона, об их практическом применении, а также о людях, которые не просто двигают самарскую науку вперед, но также выступают наставниками для будущего поколения.

Кроме того, по поручению Главы региона Дмитрия Азарова в области утвержден Почетный знак «За заслуги в наставничестве».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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