Начало приема заявлений на заключение трудовых договоров для несовершеннолетних граждан на август стартует с 16 июля

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Телефон для подачи заявки:

8 (846) 262-52-47, многоканальная линия, прием звонков начинается с 9:00.

Приходить лично в Молодёжный центр «Самарский» в этот день не требуется.

Перед подачей заявки убедитесь, что пакет обязательных документов подготовлен или находится в стадии подготовки. Пакет документов, необходимых для трудоустройства в статье - https://vk.com/@mcsamara-paket-dokumentov-neobhodimyh-dlya-trudoustroistva

Периоды работы:

1. Первый период: с 4 по 15 августа.

2. Второй период: с 18 по 29 августа.

Важная информация о звонках:

По статистике — пик обращений приходится на первые часы после начала записи (с 9 до 10 утра).

Если сразу не получилось дозвониться, попробуйте позже днем или после 10:00. Количество записей превышает тысячу заявок, специалисты прилагают максимум усилий для своевременной обработки запросов.