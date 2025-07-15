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Начало приема заявлений на заключение трудовых договоров для несовершеннолетних граждан на август стартует с 16 июля

15 июля 2025 19:54
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Начало приема заявлений на заключение трудовых договоров для несовершеннолетних граждан на август стартует с 16 июля

 Телефон для подачи заявки:
8 (846) 262-52-47, многоканальная линия, прием звонков начинается с 9:00.
Приходить лично в Молодёжный центр «Самарский» в этот день не требуется.

 Перед подачей заявки убедитесь, что пакет обязательных документов подготовлен или находится в стадии подготовки. Пакет документов, необходимых для трудоустройства в статье - https://vk.com/@mcsamara-paket-dokumentov-neobhodimyh-dlya-trudoustroistva

 Периоды работы:
1. Первый период: с 4 по 15 августа.
2. Второй период: с 18 по 29 августа.

 Важная информация о звонках:
По статистике — пик обращений приходится на первые часы после начала записи (с 9 до 10 утра).
Если сразу не получилось дозвониться, попробуйте позже днем или после 10:00. Количество записей превышает тысячу заявок, специалисты прилагают максимум усилий для своевременной обработки запросов.

Теги: Акценты

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