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Начальник ГУ МЧС СО Олег Бойко поздравил женщин региона с праздником

8 марта 2023 14:23
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В этот день, знаменующий наступление весны, мы отдаём дань восхищения женской красоте и мудрости.

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!

8 Марта - один из самых светлых и жизнеутверждающих праздников. В этот день, знаменующий наступление весны, мы отдаём дань восхищения женской красоте и мудрости. Представительницы прекрасной половины человечества принимают активное участие во всех сферах жизни нашей страны: трудятся плечом к плечу с мужчинами на производстве, в бизнесе, достигают больших высот в спорте и служат в силовых структурах, становясь одной из движущих сил развития общества. 

Женщины – основа крепкой и дружной семьи. Поддержание и укрепление семейных отношений, постоянная забота о том, каким будет подрастающее поколение, а значит и будущее России, — в этом ваша огромная заслуга, ваш труд. Не так просто совмещать карьеру и заниматься семьёй, реализовывать себя в творческих вопросах. Тем не менее, вы это делаете. Вы умеете быть твёрдыми и решительными, но при этом остаётесь обаятельными и нежными. Ваша материнская забота, внимание и чуткость всю жизнь сопровождают детей. Ваша поддержка и понимание вдохновляют мужчин на мужественные поступки, волевые решения и плодотворную работу.

В этот прекрасный весенний день желаю вам, чтобы планы с успехом воплощались в жизнь, силы никогда не иссякали, а упорный труд приводил к цели и приносил уважение коллег. 

Крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия вам и вашим близким!

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области

генерал-майор внутренней службы О.В. Бойко

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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