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Начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Дмитрий Баев провел «прямую линию»

1 февраля 2023 09:37
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Начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Дмитрий Баев провел «прямую линию»

Дмитрий Анатольевич в режиме реального времени ответил на все вопросы, поступившие от граждан, касающиеся не только поступления на службу в подразделения системы МВД, но и получения образования на базе ведомственных вузов.

Начальник Управления по работе с личным составом областного главка МВД полковник полиции Дмитрий Баев провел прямую телефонную линию с жителями губернии. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие руководители всех кадровых подразделений МВД Самарской области, присутствовали представители СМИ. Трансляция мероприятия осуществлялась в социальной сети ВКонтакте на площадке официального сообщества ГУ МВД России по Самарской области.

В течении часа полковник полиции дал грамотные и квалифицированные ответы на все вопросы граждан. Жители Самарской области интересовались и критериями отбора будущих кандидатов, льготами для сотрудников полиции, условиями прохождения службы и поступления в учебные заведения системы МВД, а также задали вопросы о том, куда можно обратиться для трудоустройства и что из себя представляет морально-психологическое тестирование, сдача нормативов физической подготовки, а также условиями поступления в учебные заведения системы МВД.

Отвечая на вопросы, Дмитрий Анатольевич подробно остановился на материальном стимулировании и социальных льготах сотрудников полиции. В свою очередь, присутствующие корреспонденты поинтересовались у полковника полиции, количеством не прошедших отбор кандидатов, формой обучения в вузах МВД России и пресловутой проверкой на «детекторе лжи».

В завершение «прямой линии» Дмитрий Анатольевич обратился к зрителям и напомнил, что со всей интересующей информацией о предъявляемых требованиях для поступления на службу, актуальных вакансиях и ведомственных вузах, будущие кандидаты и их родители могут ознакомиться на сайте Главного управления МВД России по Самарской области в специальном разделе https://63.мвд.рф/citizens/Informacija_Upravlenija_po_rabote_s_lich 

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