Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области проведет прямую телефонную линию

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7 декабря с 11:00 до 12:00 начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Вячеслав Васильевич Тишин проведет прямую телефонную линию. Мероприятие приурочено ко Дню образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России, который отмечается 6 декабря.

В указанное время любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 339-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на вопрос, касающийся противодействия незаконному обороту наркотиков.

Задать свой вопрос спикеру можно и в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте на площадке официального сообщества ГУ МВД России по Самарской области.