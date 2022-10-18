В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»

124

В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна (ул. Галактионовская, 37) пройдёт спектакль «Звук позади самолета или Разговор, которого не было» в рамках проекта «Голоса».

Серия интерактивных мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи «Голоса» – это большой проект, который реализуется на протяжении нескольких месяцев.

В рамках проекта в концертных залах колледжей и школ Самары Молодежный драматический театр «МАСТЕРСКАЯ» покажет спектакль «Звук позади самолета или Разговор, которого не было». Это социально значимая постановка, затрагивающая тему сложностей в выборе жизненного пути. Ключевой точкой спектакля станет обсуждение в формате диалога на равных. Участники смогут задать вопросы актёрам, сыгравшим главных героев спектакля, юристу и психологу Самарского Дома молодёжи.

Основной задачей проекта стала организация работы по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи с использованием метода социодрамы. Уникальность такой методики состоит в том, что она легко адаптируется к задачам, которые ставит перед собой специалист. Одной из особенностей спектакля, является то, что профессиональные актеры на момент выступления относятся к категории «молодежь» и так же сталкиваются с похожими проблемами в повседневной жизни.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы. Мероприятие осуществляется при поддержке Департамента культуры и молодёжной политики Администрации городского округа Самара. Организатором мероприятия выступает Самарский Дом молодежи.