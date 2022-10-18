Я нашел ошибку
Главные новости:
«АвтоВАЗ» продолжит обслуживать снятую с производства Lada Xray
«АвтоВАЗ» продолжит обслуживать снятую с производства Lada Xray
Мобилизация пока не привела к падению цен на вторичке
Мобилизация пока не привела к падению цен на вторичке
В Самарском метрополитене появился необычный поезд
В Самарском метрополитене появился необычный поезд
Zara может вернуться в Россию
Zara может вернуться в Россию
В Красноярском районе водитель без прав врезался в грузовик и погиб
В Красноярском районе водитель без прав врезался в грузовик и погиб
Уникальный проект «Жёны Героев» в течение месяца будет экспонироваться в Жигулёвске
Уникальный проект «Жёны Героев» в течение месяца будет экспонироваться в Жигулёвске
Российский рынок парфюмерии вырос на 16%
Российский рынок парфюмерии вырос на 16%
Сотрудники «РКС-Самара» отправили «на работу» в реку мальков толстолобика
Сотрудники «РКС-Самара» отправили «на работу» в реку мальков толстолобика
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.76
-1.3
EUR 60.56
-1.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»

18 октября 2022 09:52
124
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»

В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна (ул. Галактионовская, 37) пройдёт спектакль «Звук позади самолета или Разговор, которого не было» в рамках проекта «Голоса».

Серия интерактивных мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи «Голоса» – это большой проект, который реализуется на протяжении нескольких месяцев. 

В рамках проекта в концертных залах колледжей и школ Самары Молодежный драматический театр «МАСТЕРСКАЯ» покажет спектакль «Звук позади самолета или Разговор, которого не было». Это социально значимая постановка, затрагивающая тему сложностей в выборе жизненного пути. Ключевой точкой спектакля станет обсуждение в формате диалога на равных. Участники смогут задать вопросы актёрам, сыгравшим главных героев спектакля, юристу и психологу Самарского Дома молодёжи.

Основной задачей проекта стала организация работы по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи с использованием метода социодрамы. Уникальность такой методики состоит в том, что она легко адаптируется к задачам, которые ставит перед собой специалист. Одной из особенностей спектакля, является то, что профессиональные актеры на момент выступления относятся к категории «молодежь» и так же сталкиваются с похожими проблемами в повседневной жизни.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара на 2020 - 2022 годы. Мероприятие осуществляется при поддержке Департамента культуры и молодёжной политики Администрации городского округа Самара. Организатором мероприятия выступает Самарский Дом молодежи.

Теги: В центре внимания Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Жигулевске мужчина, не успев найти наркозакладку, был задержан полицейскими
18 октября 2022, 09:59
В Жигулевске мужчина, не успев найти наркозакладку, был задержан полицейскими
Местный житель пояснил, что приобрел запрещенные вещества в сети Интернет для личного употребления. Криминал
146
В Самарской области стартовал второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
17 октября 2022, 12:24
В Самарской области стартовал второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона присоединиться к масштабной Всероссийской антинаркотической акции. Криминал
293
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
17 октября 2022, 11:21
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
Активному темпу способствует и значительное количество задействованных ресурсов. Строительство
338
В центре внимания
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»
18 октября 2022  09:52
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»
119
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
17 октября 2022  11:21
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
338
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
16 октября 2022  11:55
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
621
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли
16 октября 2022  10:47
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли
634
14 октября в Самаре на год раньше срока открыли двухуровневую автомобильную развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.
14 октября 2022  20:14
Важно для всех: водители, врачи, общественники, бизнесмены  рассказали, что для них значит новая развязка на Ново-Садовой
1296
Весь список