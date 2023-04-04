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Начальник УФСИН СО Рамиз Алмазов принял участие в программе «Город С. Самарская среда с Яном Налимовым» телеканала Самара ГИС. В эфире он рассказал:



Сейчас в наших колониях содержится более 8 тысяч человек. Это те, кто лишен свободы. И еще свыше 7 тысяч человек условно осужденных, приговоренных к исправительным и обязательным работам. Но к ним предъявляются жесткие требования, как со стороны суда, так со стороны прокуратуры.



В настоящее время в рамках гуманизации пенитенциарной системы ведется работа по организации исполнения наказаний в виде принудительных работ, созданию и вводу в эксплуатацию новых и расширению действующих исправительных центров и их участков. Как правило, в них содержатся осужденные, вставшие на путь исправления, у которых наступил срок возможного обращения в суд о замене неотбытой части наказания более мягким видом.



В учреждениях уголовно-исполнительной системы Самарской области привлечено к оплачиваемым работам более 2 тысяч осужденных, что составляет свыше 74% привлечения осужденных к оплачиваемому труду.



Производственный сектор УФСИН России по Самарской области имеет огромный потенциал и многолетний опыт изготовления продукции, как для внутрисистемных нужд, так и для государственных и муниципальных потребителей. Он состоит из 12 центров трудовой адаптации осужденных при исправительных учреждениях, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО