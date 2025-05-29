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Начальник ЦАФАП СО разъяснил актуальные вопросы в области фотовидеофиксации нарушений ПДД

29 мая 2025 17:32
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Вот уже 14 лет в регионе функционирует Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) .

Вот уже 14 лет в регионе функционирует Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области дорожного движения Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области, в котором аккумулируются данные о нарушениях Правил дорожного движения, допущенных водителями и зафиксированных комплексами, работающими в автоматическом режиме. Здесь же оформляются постановления по делам об административных правонарушениях, которые затем вместе со штрафными квитанциями направляются владельцам транспортных средств. Начальник ЦАФАП подполковник полиции Александр Башковатов разъяснил актуальные вопросы в области фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

- Каково влияние автоматизированной фиксации дорожных правонарушений на состояние аварийности на дорогах?

- Для начала хочу отметить, что первоочередная задача автоматизированной фиксации – это сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в них людей. Кроме этого, функционирование комплексов фотовидеофиксации способствует предупреждению правонарушений в области дорожного движения, а также влияет на дисциплину водителей. Системы автоматической фиксации нарушений ПДД сегодня активно развиваются: если за 2023 год по результатам работы стационарных и передвижных комплексов, работающих в автоматическом режиме, было вынесено 5 026 325 постановлений по делам об административных правонарушениях, в 2024 году 6 028 192. Проведенная оценка влияния средств автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на состояние аварийности в местах их установки показала положительный результат: снизилось количество аварий, а главное – число погибших и пострадавших в них людей.

- Скажите, кто решает вопрос о размещении средства фиксации? Может ли к примеру житель региона предложить установку такой камеры?

- В ГУ МВД России по Самарской области создана соответствующая комиссия, основной задачей которой является рассмотрение предложений о принятии решений о размещении средств фиксации, об их отключении или демонтаже. Хочу отметить, что обращения граждан об установке средств фиксации также рассматриваются данной комиссией. При этом регламентированы правила установки стационарных, передвижных и мобильных камер для автоматической фиксации нарушений ПДД. К примеру, камеры могут быть установлены на аварийно-опасных участках дорог. Это могут быть перекрёстки, на которых в течение года произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли или ранены люди.

- Давайте остановимся поподробнее о том, где конкретно разрешена установка данных средств фиксации. Может что-то изменилось за последнее время в их применении?

- Да, изменения действительно произошли. В прошлом году законодателем определен исчерпывающий перечень мест, где могут устанавливаться средства фиксации - на дорогах с выделенной полосой для движения маршрутных транспортных средств в целях контроля за соблюдением правил дорожного движения на такой полосе; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение отчетного года произошло четыре и более дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом одного вида, или произошло два дорожно-транспортных происшествия одного вида, или четыре дорожно-транспортных происшествия независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди; на автоматических пунктах весового и габаритного контроля; в местах производства работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту дорог, а также других работ, требующих введения временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по дороге; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка транспортных средств; на перекрестках; в местах, определяемых при осуществлении контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения. В рассматриваемом случае решение о применении комплекса осуществляется на основании проведенного анализа аварийности и выявленных правонарушений на автомобильных дорогах и участках автомобильных дорог.

- Расскажите, каким образом должны обозначаться средства фиксации Правил дорожного движения?

- Места установки средств фиксации должны располагаться таким образом, чтобы зона контроля стационарных и передвижных средств фиксации, начиналась на расстоянии не менее 150 - 300 метров от дорожного знака, обозначающего место установки таких средств фиксации. Кроме того, места размещения стационарных средств фиксации и передвижных средств фиксации, а также соответствующие технические средства организации дорожного движения, в том числе дорожный знак 6.22 "Фотовидеофиксация", должны быть указаны в проекте организации дорожного движения.

- Сколько находится передвижных средств фиксации нарушений в области дорожного движения в Самаре?

- На городской улично-дорожной сети применяются 30 передвижных средств фиксации. Данные комплексы выставляются ежедневно. Все передвижные средства фиксации внесены в проекты организации дорожного и обозначены дорожными знаками 6.22 «Фотовидеофиксация».

- Бытует мнение, что автомобили с иностранными регистрационными знаками могут ускользать от «всевидящего ока» комплексов фотовидеофиксации. Так ли это на самом деле?

-Могу только огорчить автовладельцев с иностранными регномерами - уйти от так называемых «писем счастья» им не удастся. Дело в том, что с момента пересечения границы сведения о данных транспортных средствах вносятся в единую базу, которая обновляется в режиме онлайн и действует по всей стране. В 2024 году в отношении собственников (водителей) транспортных средств с иностранными регистрационными знаками подразделениями Госавтоинспекции Самарской области вынесено более 23 тысяч постановлений, 76% из которых вынесены с применением средств автоматической фиксации сотрудниками ЦАФАП в области дорожного движения Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

- Какие меры воздействия принимаются к автомобилистами с номерами других государств, которые игнорируют уплату штрафов?

- В целях реализации принципа неотвратимости наказания и недопущения игнорирования владельцами транспортных средств с иностранными регистрационными знаками обязанности по оплате административных штрафов, сотрудниками подразделений Госавтоинспекции Самарской области принимаются меры по привлечению таких нарушителей к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Такие нарушители получают административный штраф в двукратном размере суммы ранее неуплаченного штрафа. С начала текущего года сотрудниками подразделений Госавтоинспекции Самарской области вынесено 459 постановлений по делам об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лиц, управляющими транспортными средствами с иностранными регистрационными знаками.

-Что делаете с теми, кто имея неоплаченные штрафы покидает страну?

- В качестве дополнительной меры по недопущению игнорирования иностранными гражданами обязанности по оплате административных штрафов, используется механизм принятия решений о последующем неразрешении въезда в Российскую Федерацию (пункт 10 части 1 статьи 27 Федерального закона № 114-ФЗ). В текущем году за неоплату административных штрафов должностными лицами территориальных подразделений Госавтоинспекции Самарской области принято 151 такое решение. В связи с погашением имеющихся задолженностей в 2025 году отменено 53 решения. Данная статистика свидетельствует о том, что принятие решений о не разрешении въезда является достаточно эффективной мерой побуждения к оплате административных штрафов.

- Скажите, а транспортные средства таких неплательщиков задерживаются?

- Совершено верно. В текущем году 132 транспортных средства с иностранными регистрационными знаками помещено на специализированную стоянку. Задержание таких транспортных средств (в отношении как нарушителей, так и неплательщиков административных штрафов) осуществляется при надзоре за дорожным движением на постах и маршрутах патрулирования, в том числе с использованием дорожных камер. Информация о перемещении автолюбителя нарушителя поступает на мультимедийный планшет инспектора ГАИ, после чего происходит его остановка.

- Подскажите, куда можно обратиться автолюбителям по вопросам, связанным с фотовидеофиксацией нарушений ПДД РФ?

- Проверить информацию о наличии неисполненных административных штрафах и ознакомиться с фотоматериалами, послужившими основанием для вынесения постановлений возможно на официальном сайте Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Российской Федерации «https://Госавтоинспекция.рф». Вместе с тем по имеющимся вопросам можно обратиться лично в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области по адресу: г. Самара, Волжское шоссе, д. 107, стр.4, в часы приема (по вторникам, средам с 9.00 до 13.00 ч. и с 15.00-17.00, по пятницам с 9.00 до 13.00 ч.), при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Ну, а чтобы к вам не приходили так называемые «письма счастья» нужно просто неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть бдительными и внимательными. Когда садитесь за руль, не забывайте, что от вас зависит жизнь и здоровье других людей.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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