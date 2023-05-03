Начальник региональной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Некрасов провел прямую телефонную линию

Я нашел ошибку
Главные новости:
4 мая в Парке Победы в Самаре пройдет патриотическое мероприятие «Во славу Великой Победы»
4 мая в Парке Победы в Самаре пройдет патриотическое мероприятие «Во славу Великой Победы»
Идет регистрация команд для участия в игре по военной истории «IQ-ПФО: Великая Победа»
Идет регистрация команд для участия в игре по военной истории «IQ-ПФО: Великая Победа»
У пользователей «СберБизнес. Транспорт» появились новые возможности
У пользователей «СберБизнес. Транспорт» появились новые возможности
Представители «Т Плюс» приняли участие в возложении цветов к комплексу «Город трудовой славы»
Представители «Т Плюс» приняли участие в возложении цветов к комплексу «Город трудовой славы»
"РКс-Самара" заменят участок Главного Безымянского коллектора на восьмиметровой глубине
"РКС-Самара" заменят участок Главного Безымянского коллектора на восьмиметровой глубине
В МЕГЕ Самара открылись единственные в регионе магазины DUB и Vilet
В МЕГЕ Самара открылись единственные в регионе магазины DUB и Vilet
Самарский институт культуры в числе победителей конкурса Росмолодёжь.Гранты среди вузов
Самарский институт культуры в числе победителей конкурса Росмолодёжь.Гранты среди вузов
В «‎Битве роботов» примут участие 77 команд
В «‎Битве роботов» примут участие 77 команд
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.96
-0.55
EUR 87.66
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Matchday современное искусство: как прошла развлекательная программа на матче «Крылья» – «Зенит»
В Самаре пройдут Кубок России и Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо ГТФ
Дмитрий Азаров встретился с российским писателем Юрием Поляковым
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Начальник региональной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Некрасов провел прямую телефонную линию

3 мая 2023 12:35
179
Начальник региональной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Некрасов провел прямую телефонную линию

Всего в адрес Госавтоинспекции от жителей поступило 14 вопросов, на которые были даны квалифицированные ответы.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов провел прямую телефонную линию по вопросам обеспечения дорожного движения и деятельности Госавтоинспекции, на которой в режиме видеоконференцсвязи присутствовали руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции. Также на мероприятии присутствовала главный редактор Газеты «Право» Татьяна Михайловна Симдянова, которая в перерывах между звонками граждан, задавала вопросы полковнику полиции.

Во время «прямой линии» от жителей Самарской области в течение часа поступали обращения по телефону, на которые Юрий Александрович дал квалифицированные ответы. В основном звонивших интересовала тема расположения дорожных знаков на проезжей части, а также наличие дорожных ограждений. Кроме того, были озвучены вопросы, касающиеся применения детских удерживающих устройств, возможности организации реверсивного движения в мкр. Крутые Ключи, а также сроков действия водительского удостоверения.

Всего в адрес Госавтоинспекции от жителей поступило 14 вопросов, на которые были даны квалифицированные ответы. Проведение прямых линий позволяет эффективно отслеживать ситуацию на дорогах и учитывать мнение жителей в вопросах повышения безопасности дорожного движения.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре в первый рейс отправился «Автобус Победы» с фотографиями участников Великой Отечественной войны
3 мая 2023  17:56
В Самаре в первый рейс отправился «Автобус Победы» с фотографиями участников Великой Отечественной войны
1
Губернаторский проект «СОдействие»: подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2023 год
3 мая 2023  12:15
Губернаторский проект «СОдействие»: подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2023 год
189
Самарская область вышла на первое место в ПФО по количеству заявок на конкурс «Лидеры России»
3 мая 2023  11:50
Самарская область вышла на первое место в ПФО по количеству заявок на конкурс «Лидеры России»
190
Новые машины ПАЗ «Вектор Некст» уже в ближайшее время выйдут на свои внутрирайонные и городские маршруты.
2 мая 2023  18:34
Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Похвистнево, Похвистневского района и Отрадного ключи от новых автобусов
736
Губернатор Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Новокуйбышевска ключи от новых автобусов
2 мая 2023  13:51
Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Новокуйбышевска ключи от новых автобусов
508
Весь список