Начальник региональной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Некрасов провел прямую телефонную линию

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Всего в адрес Госавтоинспекции от жителей поступило 14 вопросов, на которые были даны квалифицированные ответы.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов провел прямую телефонную линию по вопросам обеспечения дорожного движения и деятельности Госавтоинспекции, на которой в режиме видеоконференцсвязи присутствовали руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции. Также на мероприятии присутствовала главный редактор Газеты «Право» Татьяна Михайловна Симдянова, которая в перерывах между звонками граждан, задавала вопросы полковнику полиции.

Во время «прямой линии» от жителей Самарской области в течение часа поступали обращения по телефону, на которые Юрий Александрович дал квалифицированные ответы. В основном звонивших интересовала тема расположения дорожных знаков на проезжей части, а также наличие дорожных ограждений. Кроме того, были озвучены вопросы, касающиеся применения детских удерживающих устройств, возможности организации реверсивного движения в мкр. Крутые Ключи, а также сроков действия водительского удостоверения.

Всего в адрес Госавтоинспекции от жителей поступило 14 вопросов, на которые были даны квалифицированные ответы. Проведение прямых линий позволяет эффективно отслеживать ситуацию на дорогах и учитывать мнение жителей в вопросах повышения безопасности дорожного движения.