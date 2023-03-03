Начальник ОМВД России по г. Жигулевску провел прямую линию

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В ходе «прямой линии» от граждан прозвучали не только обращения, но и слова благодарности.

Начальник Отдела МВД России по городу Жигулевску полковник полиции Аманжол Айнсанов провел «прямую линию», в ходе которой граждане по телефону задавали вопросы, а также в комментариях к прямой трансляции в социальной сети. На мероприятии присутствовали представители городских СМИ.

Граждан интересовали вопросы трудоустройства в органы внутренних дел, состояния улично-дорожной сети, а также обстановка на территории города. Аманжол Орнгулович дал квалифицированные и подробные ответы по каждому из вопросов.

Также в рамках прямого эфира прозвучали слова благодарности за работу участковым уполномоченным полиции и в целом сотрудникам ОВД (орфография и пунктуация авторов сохранена): «Последние годы ГОВД города работает очень четко, слажено и грамотно! Молодцы!»

Полковник полиции отметил, что для повышения правовой грамотности граждан, эффективности взаимодействия органов внутренних дел с населением и выявления проблемных вопросов в деятельности полиции подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе.