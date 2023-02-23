Начальник областного главка принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

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Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов возложил цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы.

Сегодня, в День защитника Отечества, начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вместе с первыми лицами региона, руководителями силовых ведомств и правоохранительных органов, общественных и ветеранских организаций возложил цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы.

В этот день у Вечного огня собрались сотни людей, чтобы отдать дань памяти солдатам и офицерам, ценой собственной жизни отстоявших лучшее будущее для нас и нашей страны.

День защитника Отечества стал символом отваги, чести и мужества, олицетворением доблести тех, кто в разное время исполнял свой воинский долг перед Родиной. В наших сердцах навсегда останется память о погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, о всех, кто погиб, защищая свою Родину.

Этот праздник объединяет всех, кто стоял и стоит на страже Отечества, обеспечивает спокойствие и безопасность наших граждан. Сотрудники самарского гарнизона полиции, продолжая славные традиции своих предшественников, сегодня делают все для сохранения правопорядка, обеспечения мирной жизни граждан и укреплению государственности.