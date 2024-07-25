Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов провел прием граждан

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Начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов провел прием граждан. В мероприятии принял участие председатель Общественного совета областного главка Александр Шахов.



Генерал-лейтенант полиции выслушал каждого пришедшего на прием, ответил на все интересующие жителей вопросы и дал поручения руководителям служб и подразделений облглавка, а также начальникам территориальных органов внутренних дел детально изучить каждую проблему, требующую дополнительной проверки, и дать им правовую оценку с обязательным предоставлением ответа заявителям в установленный законом срок.



Александр Николаевич Шахов отметил: «Личные приемы граждан руководством органов внутренних дел способствуют своевременному выявлению проблемных вопросов и их оперативному решению, и помогает более качественно обеспечивать общественный контроль за работой полиции».

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО