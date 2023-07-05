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Начальник ГУ МВД СО проверил работу отдела МВД Сергиевского района

5 июля 2023 16:56
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Особое внимание генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов уделил обеспечению охраны общественного порядка, профилактике правонарушений и преступлений.

Особое внимание генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов уделил обеспечению охраны общественного порядка, профилактике правонарушений и преступлений.

Начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов посетил отдел МВД России по Сергиевскому району. Он ознакомился с оперативной обстановкой на месте,

проверил работу нарядов, задействованных в системе единой дислокации, в рамках оперативного совещания с руководителями служб и подразделений особое внимание уделил обеспечению охраны общественного порядка, профилактике правонарушений и преступлений, качеству предоставления государственных услуг по линии органов внутренних дел, а также профилактике киберпреступности.

Проверив условия несения службы сотрудников уголовного розыска и следственного отделения, ознакомившись с оснащенностью спортзала и осмотрев помещение для приема граждан, начальник облглавка обратил внимание на информационные стенды и актуальность размещенных на них сведений и проверив работу дежурной части поставил задачи по качественной отработке сообщений о происшествиях и преступлениях, поступающих в отдел полиции, строгому соблюдению законности, вежливому и корректному обращению с гражданами, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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