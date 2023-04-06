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Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников следственного управления с профессиональным праздником

6 апреля 2023 17:25
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В Самарском регионе службу в органах предварительного следствия проходят более 900 следователей.

В Самарском регионе службу в органах предварительного следствия проходят более 900 следователей.

Сегодня исполнилось 60 лет со Дня создания следственных подразделений в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации и в этот профессиональный праздник в ГУ МВД России по Самарской области состоялось торжественное мероприятие для сотрудников Главного следственного управления.

Мероприятие началось с просмотра специально подготовленного фильма, рассказывающего о работе Главного следственного управления областного главка полиции и ветеранах службы.

Начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил отличившимся сотрудникам государственные и ведомственные награды и поздравил с юбилейной датой, за которой стоит целая эпоха значимых имен и достижений.

«Ваша служба занимает особое место в деятельности полиции. В работе следствия есть определенное спортивное сравнение -  это финиш всей полицейской работы. Благодарю вас за то, что, исполняя закон, вы не забываете и о человеческих качествах. Прошу вас не забывайте о правах потерпевших. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю получать удовольствие от своей работы и делать все возможное во благо жителей Самарского региона. Крепкого здоровья, удачи и творческих успехов», - отметил Игорь Геннадьевич.

К присутствующим обратился заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов: «Защита прав и законных интересов граждан Самарской области – это наша первоочередная задача, которая должна быть выполнена с честью и достоинством. Поздравляя вас с праздником, уважаемые коллеги и ветераны следствия, хочу попросить, чтобы мы своим трудом всегда могли доказать, что наша служба по праву занимает достойное место в системе МВД».

«Низкий вам поклон всем. Это большое благородство – идти в систему, где требуется, отдавая себя полностью, защищать людей. Вы высокообразованные и высокограмотные люди», - сказал председатель Самарской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел, поздравляя присутствующих следователей с юбилеем.

Представитель Общественного совета при областном главке Ривгат Хузин вручил поздравительный адрес генерал-майору юстиции Алексею Зеленову.

Продолжилось мероприятие видеопоздравлением от детей сотрудников следствия. Присутствующие в зале родители-следователи, не скрывая слез радости, улыбались и аплодировали искренним словам своих мальчишек и девчонок.  

После чего на сцене выступили старший следователь по особо важным делам отделения процессуального контроля следственного управления УМВД России по г. Тольятти подполковник юстиции Маргарита Кузьмина вместе с коллегами майором юстиции Михаилом Сергеевым и старшим лейтенантом юстиции Андреем Емельяненко, солисты оркестра Культурного центра ГУ МВД России по Самарской области Рустам Ахметов и Ксения Плаксина, а также вокальный ансамбль «Держава» студентов «Самарского государственного медицинского университета».

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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