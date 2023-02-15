Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов проведет прием граждан

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16 февраля с 16.00 до 19.00 часов по адресу город Самара, улица Соколова 34 прием граждан проведет начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов. В приеме граждан примет участие председатель Общественного совета при ГУ МВД по Самарской области Александр Шахов.

С графиком приема граждан руководящим составом главка на февраль 2023 года и номерами телефонов для записи на прием можно ознакомиться на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области: https://63.мвд.рф/citizens/graph