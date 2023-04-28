Начальник главка вручил жилищные сертификаты ветерану МВД и действующим сотрудникам

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В областной главк полиции начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов пригласил ветерана МВД и действующих сотрудников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, для вручения по распоряжению Министра внутренних дел Российской Федерации свидетельства о предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.

Заканчивая мероприятие и поздравляя с получением выплат, Игорь Геннадьевич отметил, что МВД России успешно реализуется комплекс мероприятий, направленных на решение социальных вопросов действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел, и пожелал присутствующим, чтобы новые квартиры стали для своих хозяев настоящими крепостями от невзгод: «Очень приятно, когда личный состав и ветераны получают такое свидетельство и успешно решают непростой вопрос улучшения жилищных условий».

Так, за 2022 год Главным управлением МВД России по Самарской области выдано 13 государственных жилищных сертификатов в Самарской области, а в текущем году уже 7 человек обеспечены единовременной социальной выплатой.