Начальник ГИБДД СО Юрий Некрасов принял участие в брифинге с представителями мотосообществ региона

Начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов, начальник отдела Госавтоинспекции У МВД России по городу Самаре подполковник полиции Сергей Шепелев и командир полка ДПС Госавтоинспекции У МВД России по городу Самаре подполковник полиции Тюлеген Тимралиев встретились с лидерами байкерского движения и организаторами соревнований по мотоспорту и дрифту, чтобы обсудить ряд вопросов, касающихся открытия мотосезона, мер профилактики нарушений правил дорожного движения, допускаемых водителями мотоциклов на автодорогах общего пользования.
На брфинге присутствовали представители мотосообщенств «Ночные волки», «МОТрешки63» и КлубТурбо «Drift That».
Как отметил Юрий Александрович в начале мероприятия, руководство Госавтоинспекция ежегодно организовывает такие встречи, чтобы обменяться мнениями о том, что необходимо сделать для укрепления транспортной дисциплины со стороны водителей двухколесных транспортных средств и любителей «подрифтить».
Полковник полиции призвал собравшихся провести среди своих единомышленников по хобби профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения и уважительном отношении к другим участникам дорожного движения.
Также в ходе мероприятия подняли вопрос повышения квалификации для водителей мотоциклов. Участники встречи обсудили возможность выделения специальной площадки для тренировок и обучения начинающих мотоциклистов, вдали от жилых кварталов. Заинтересовала присутствующих, и тема внесения изменений в правила дорожного движения, касающаяся средств индивидуальной мобильности.
Представителям сообщества «дрифтеров», полковник полиции порекомендовал выполнять сложные маневры только на закрытых и специально отведенных для этого местах или при проведении соревнований, на трассах имеющих специализированное оборудование, обеспечивающее безопасность для других граждан.
Юрий Некрасов ответил на вопросы, заданные мотоциклистами на актуальные для них темы, в том числе, касающиеся организации и проведения в ближайшее время мотопробегов в честь открытия сезона. Представители мотосообществ подтвердили свою готовность и дальше активно участвовать в совместной работе по пропаганде безопасности дорожного движения: «Мы видим, что нас слышат и с нами общаются, и поэтому очень ценим такие дружеские, взаимоуважительные отношения, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.
Фото: пресс-служба ГИБДД СО