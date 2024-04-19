Начальник ГИБДД СО Юрий Некрасов принял участие в брифинге с представителями мотосообществ региона

37

Начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов, начальник отдела Госавтоинспекции У МВД России по городу Самаре подполковник полиции Сергей Шепелев и командир полка ДПС Госавтоинспекции У МВД России по городу Самаре подполковник полиции Тюлеген Тимралиев встретились с лидерами байкерского движения и организаторами соревнований по мотоспорту и дрифту, чтобы обсудить ряд вопросов, касающихся открытия мотосезона, мер профилактики нарушений правил дорожного движения, допускаемых водителями мотоциклов на автодорогах общего пользования.

​На брфинге присутствовали представители мотосообщенств «Ночные волки», «МОТрешки63» и КлубТурбо «Drift That».



​Как отметил Юрий Александрович в начале мероприятия, руководство Госавтоинспекция ежегодно организовывает такие встречи, чтобы обменяться мнениями о том, что необходимо сделать для укрепления транспортной дисциплины со стороны водителей двухколесных транспортных средств и любителей «подрифтить».

​Полковник полиции призвал собравшихся провести среди своих единомышленников по хобби профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения и уважительном отношении к другим участникам дорожного движения.

​Также в ходе мероприятия подняли вопрос повышения квалификации для водителей мотоциклов. Участники встречи обсудили возможность выделения специальной площадки для тренировок и обучения начинающих мотоциклистов, вдали от жилых кварталов. Заинтересовала присутствующих, и тема внесения изменений в правила дорожного движения, касающаяся средств индивидуальной мобильности.

​Представителям сообщества «дрифтеров», полковник полиции порекомендовал выполнять сложные маневры только на закрытых и специально отведенных для этого местах или при проведении соревнований, на трассах имеющих специализированное оборудование, обеспечивающее безопасность для других граждан.



​Юрий Некрасов ответил на вопросы, заданные мотоциклистами на актуальные для них темы, в том числе, касающиеся организации и проведения в ближайшее время мотопробегов в честь открытия сезона. Представители мотосообществ подтвердили свою готовность и дальше активно участвовать в совместной работе по пропаганде безопасности дорожного движения: «Мы видим, что нас слышат и с нами общаются, и поэтому очень ценим такие дружеские, взаимоуважительные отношения, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

Фото: пресс-служба ГИБДД СО