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Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области

28 марта 2024 12:10
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Начала работу мобильная клиентская служба Социального фонда по Самарской области

Одним из основных направлений работы Отделения Социального фонда России по Самарской области является повышение качества работы с гражданами, в том числе и маломобильной частью населения. Специально для нее в региональном Отделении СФР начала работу мобильная клиентская служба, которая осуществляет выездные приемы граждан по месту их проживания.

Воспользоваться услугой выездного приема могут те категории граждан, которые лишены возможности обратиться в клиентскую службу по состоянию здоровья. К ним принадлежат:

 

  • ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;

  • лица старше 80 лет;

  • граждане с инвалидностью I группы;

  • инвалиды I группы с детства.

 

Выездной прием производится специалистами клиентской службы ОСФР по предварительной записи. Для этого необходимо оставить заявку на прием одним из наиболее удобных способов: по телефону единого контакт-центра (8 800 100-00-01), в форме личного обращения (в том числе через представителя или уполномоченное лицо), в виде электронного обращения на сайте СФР (https://es.pfrf.ru/znp/), а также почтовым отправлением.

Кроме того, существует ряд обстоятельств, на основании которых в осуществлении выездного приёма может быть отказано. В их число входят следующие ситуации:

  • отсутствие обеспечения необходимых условий для оказания услуги или самого гражданина в течение 15 минут после прибытия специалиста;

  • есть основания предполагать, что гражданин не в состоянии понимать характер совершаемых им действий либо находится в состоянии опьянения;

  • если невозможно установить личность гражданина или его представителя, в том числе не предъявлен документ, подтверждающий полномочия;

  • гражданин не предоставил необходимые для оказания государственной услуги документы.

«Мобильная клиентская служба представляет собой полноценную альтернативу стационарной. Это означает, что обратившийся сюда гражданин может рассчитывать на получение всего диапазона услуг, которые доступны в клиентской службе СФР», — пояснила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

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