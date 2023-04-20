Набиуллина: использование цифрового рубля будет добровольным, человек сможет выбирать

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Использование цифрового рубля будет добровольным, у человека будет возможность выбора между различными формами денег, подчеркнула глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, передает РИА Новости.

"Главное, о чем мы будем говорить, это о добровольности. Это будет выбор человека. Например, часть людей не пользуется смартфонами, не будут пользоваться. Для них будут всегда доступны другие формы денег, и наличные, и безналичные, к которым они привыкли", - сказала Набиуллина.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы - Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.

ЦБ РФ заявлял, что никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. А еще у цифрового рубля не будет никакого срока годности, точно так же, как нет срока годности у безналичных или наличных денег.

Фото: пресс-служба Банка России