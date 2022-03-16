На второй конкурс президентских грантов 2022 года поступило 11 203 проекта

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Прием заявок на тринадцатый по счету конкурс фонда завершился 15 марта. Свои инициативы представили 9 640 НКО из всех регионов страны.

В этот раз популярными грантовыми направлениями у участников конкурса стали: «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» – 19,7%, «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» – 14,6%, «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» – 14,6%.

Больше всего грантов некоммерческие организации запросили в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей. В этом конкурсе таких проектов – 52,8%. Инициатив на сумму до 500 тысяч рублей – 32,7%.

Решение о том, какие заявки будут допущены до независимой экспертизы, примет объединенный экспертный совет. Заседание пройдет в конце марта.

Итоги конкурса будут подведены в июне. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля.

Всего с апреля 2017 года в Фонд президентских грантов были поданы 121 534 инициативы.

21 963 проекта уже получили поддержку в объеме 45 млрд рублей.