На Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» подано более 4 тысяч заявок

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31 января 2022 года завершился прием заявок на второй сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который стартовал в середине ноября 2021 года. На конкурс подано 4027 заявок со всех регионов страны. Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Поддержка спортивных инициатив и спортивных проектов, направленных на увеличение количества жителей страны, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

Конкурс помогает находить и отмечать яркие инициативы, способные сделать спорт неотъемлемой частью жизни. Благодаря конкурсу участники могут заявить о себе на всю страну и выиграть грант на развитие своего проекта: победители в каждой из пяти номинаций получат по 300 тысяч рублей, а гран-при составит 1 миллион рублей. Авторы 250 лучших заявок также получат доступ к образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и улучшить свои инициативы.

Конкурс «Ты в игре» проводится уже второй раз и отличается всероссийским масштабом: подано 4027 заявок со всех регионов страны - в лидерах Москва (452 проекта), Санкт-Петербург (244 проекта), Московская область (231 проект), Краснодарский край (173 проекта), Свердловская область (160 проектов). Больше всего инициатив связано с футболом, баскетболом, хоккеем, бегом и общей физической подготовкой. Самой популярной номинацией стала «Точка старта», на которую подали 1640 проектов, далее следуют «Дети в спорте» (1048 заявок), «Масштаб» (480 заявок), «Безграничные возможности» (454 заявок), «Трансформация в спорте» (299 заявок), «Медиа» (106 заявок).

«Современный спорт многогранен – каждый может найти то его направление, которое заинтересует и понравится. Именно это отражают проекты второго сезона конкурса «Ты в игре». В этом году особенно заметен его масштаб. Конкурс показал, что во всех уголках нашей необъятной страны много активных и инициативных людей, которые реализуют проекты и помогают россиянам знакомиться со спортом, находить в нем себя. Для тех граждан, кому спорт в силу разных причин недоступен, они делают его ближе и открывают целый спектр возможностей. А это главная наша цель – вовлечь в спорт как можно больше россиян, сделать физическую активность доступной, показать, что спортивный образ жизни не только полезен, но и дарит заряд энергии и хорошего настроения», – рассказывает министр спорта РФ Олег Матыцин.

Теперь участников конкурса «Ты в игре» ждет отборочный этап, который продлится до 11 февраля 2022 года. В рамках этого этапа в лонг-лист конкурса будут отобраны 250 лучших проектов. Оценивать заявки по десятибалльной шкале будут независимые эксперты из числа предпринимателей и управленцев в любительском, корпоративном и детско-юношеском спорте, а также преподаватели профильных специальностей в вузах. При оценке будут учитываться шесть основных критериев: уникальность, актуальность и социальная значимость проекта, масштаб и уровень его реализации, стратегия развития. На основе набранных баллов будет сформирован рейтинг проектов в каждой номинации.

Для участников лонг-листа с 18 февраля по 14 марта 2022 года будет открыт доступ к образовательному акселератору, в рамках которого пройдут лекции, мастер-классы и семинары от ведущих экспертов в области спортивного менеджмента и маркетинга. С 12 февраля стартует народное голосование, а до 28 марта 2022 года экспертный совет отберет 25 проектов в шорт-лист конкурса.

«Мы очень рады, что второй сезон конкурса вызвал такой большой отклик со стороны авторов спортивных проектов. Количество заявок почти в два раза больше в сравнении с прошлым сезоном. Самой популярной номинацией стала «Точка старта», которая предназначена для небольших проектов регионального уровня. На нее было подано 1640 заявок, почти половина (41%) от всех поданных инициатив второго сезона. Это доказывает, что формат конкурса интересен участникам и они видят в нем возможности для развития своего проекта. Хочу пожелать удачи всем конкурсантам – пусть этот путь будет вдохновляющим, ярким и полным бесценного опыта, который потом можно будет применить. Именно благодаря таким ярким проектам, которые мы видим на конкурсе, и достигается главная наша цель – сделать спорт нормой жизни для всех россиян», – отмечает генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Прием заявок на конкурс «Ты в игре» закончился незадолго до яркого и ожидаемого многими спортивного события – ХХIV Олимпийских и XIII Паралимпийских зимних игр 2022 г. в г. Пекине. Участники конкурса «Ты в игре» поддерживают спортсменов, инициируют флешмобы в своих городах и с нетерпением ждут выступлений российских спортсменов. Среди конкурсных заявок много проектов, посвященных олимпийским видам спорта и их доступности для всех желающих.

Во втором сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который стартовал в ноябре этого года, существенно переработана механика и расширен призовой фонд по сравнению с первым сезоном: победители в пяти основных номинациях конкурса получат гранты в 300 000 рублей на развитие проектов, а гран-при составит 1 000 000 рублей. Номинации второго сезона конкурса позволили участвовать с самыми разными заявками – от стартапов до масштабных проектов. Это может быть детский, любительский или адаптивный спорт. Главное – чтобы проект уже существовал и в инициативу было вовлечено не менее пяти человек.

Поддержка спортивных инициатив и спортивных проектов, направленных на увеличение количества жителей страны, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».