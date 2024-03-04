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На Всемирном фестивале молодёжи прошла дружеская встреча Самарской и Сербской делегаций

4 марта 2024 17:25
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Молодые лидеры двух стран познакомились, обменялись идеями совместных проектов, узнали о культуре и истории дружественных стран.

На Всемирном фестивале молодёжи в Городе молодёжи мира, который в эти дни располагается на Федеральной территории «Сириус», состоялась дружеская встреча делегаций из Самарской области и Республики Сербия.

Молодые лидеры двух стран познакомились, обменялись идеями совместных проектов, узнали о культуре и истории дружественных стран. Во встрече приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель делегации Сербии на ВФМ-2024, руководитель «Бессмертного полка» Белграда, руководитель сербско-российского центра сотрудничества «Зенит» Алекс Гайич.

«Я искренне рад, что партнёром делегации Самарской области на Всемирном фестивале молодежи стала именно делегация из Сербии — братской для России страны. У нас уже есть хорошая история сотрудничества, но, что важнее, — у нас есть планы по укреплению дружбы между нашими странами. Надеюсь, мои молодые земляки расскажут о том, как развиваются молодёжные сообщества и реализуются их идеи на нашей самарской земле, и уверен, что многие такие идеи мы сможем воплотить вместе», — подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Участники встречи смогли задать друг другу вопросы, поделиться достижениями своей страны в сфере молодёжной политики. Представители Самарской области пригласили гостей из Сербии принять участие во Всероссийском молодёжном форуме «iВолга» и подать заявки на новый сезон Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Во время общения участники делегаций также нашли «точки соприкосновения», обменялись опытом в реализации проектов, например, акции «Бессмертный полк».

«Мы знаем, что Россия борется против переписывания истории, и что здесь хранят историческую память. Мы в Сербии тоже стараемся это делать, и я бы хотел предложить сотрудничество по сохранению исторической памяти. Почти у всех нас есть дедушка или прадедушка, который участвовал во Второй мировой войне – как в России, так и в Сербии», — сказал руководитель делегации Сербии на ВФМ-2024, руководитель Бессмертного полка Белграда, руководитель сербско-российского центра сотрудничества «Зенит» Алекс Гайич.

После официальной части встречи произошёл культурный обмен: представителей делегаций ждал творческий вечер с песнями, танцами и выступлениями артистов. В неформальной обстановке молодёжь Самарской области и Сербии смогли сблизиться ещё больше, что позволит сделать будущее сотрудничество между странами эффективнее.

Всемирный фестиваль молодёжи проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Он объединил 20 тысяч молодых людей, включая 10 тысяч иностранных гостей. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получили подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

 

Фото  - пресс-служба Центра привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024 в Самарской области

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