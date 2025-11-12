На вопросы жителей в прямом эфире ответил глава Советского района Самары Вадим Бородин

161

11 ноября глава Советского района Самары Вадим Бородин ответил на вопросы горожан в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он рассказал о работе администрации в течение года, о поддержке ветеранов СВО и их семей, мерах в отношении «лоточной» торговли, а также подвел промежуточные итоги реализации нацпроектов «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Инфраструктура для жизни» и других.



«Администрация района – это фактически первая точка, куда жители обращаются с просьбами, инициативами, предложениями и проблемами. Поэтому наша работа может строиться только на постоянном диалоге, системной обратной связи и совместных решениях, в том числе по итогам выхода на территорию, если это необходимо. Я уже подчеркивал это во время прямого эфира, который мы проводили весной, и сейчас ничего не изменилось. Доверие горожан – это не данность, а результат ежедневной честной работы», – отметил глава Советского района Вадим Бородин.



Во время эфира жители озвучили главе района просьбу об устройстве системы освещения на участке улицы Советской Армии между улицами Дыбенко и Антонова-Овсеенко – на подходах к остановке, почтовому отделению и дворовым территориям. Данный вопрос, по словам Вадима Бородина, администрация района проработает с департаментом городского хозяйства и экологии. Отметим, что в 2025 году по поручению главы города Самары Ивана Носкова на указанном участке был построен широкий тротуар.



Жители Севастопольского переулка обратились к главе района с просьбой ускорить благоустройство территории после ремонта теплосетей. Сроки устранения недочетов, как отметил Вадим Бородин, будут в ближайшее время определены с ресурсоснабжающей организацией и подрядчиком. Будут проверены и другие адреса, где есть подобные вопросы. Также в преддверии смены сезона у всех УК в районе проверят наличие договоров о привлечении дополнительной снегоуборочной техники в зимний период для уборки снега и наледи.



«По всем прозвучавшим вопросам, в первую очередь из сферы ЖКХ и благоустройства, поручил профильным специалистам выйти на адреса и досконально изучить проблемы. Далее назначим встречи с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, со старшими по домам и активными жителями, – сообщил Вадим Бородин. – Даже если необходимые меры выходят за рамки наших полномочий, обязательно поможем – тесно сотрудничаем с Госжилинспекцией Самарской области, регоператором по вывозу коммунальных отходов и другими ведомствами. Делать жизнь района и его жителей более комфортной можно только сообща».



Кроме того, Вадим Бородин ответил на вопрос о борьбе с нелегальной лоточной торговлей. Сотрудники администрации совместно с сотрудниками Управления МВД проводят рейды не только в будни, но и в выходные дни. В том числе внепланово проверят одну из торговых точек на улице XXII Партсъезда – соответствующее видеообращение поступило во время «прямой линии».



В видеоформате жители прислали 5 вопросов, еще 32 вопроса – через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», в комментариях к эфиру оставлено 16 сообщений. Обращения, на которые глава Советского района Самары Вадим Бородин не успел ответить в прямом эфире, будут рассмотрены индивидуально – все заявители получат развернутые ответы. Запись прямого эфира доступна по ссылке: https://vkvideo.ru/video710231135_456239086.

Фото: пресс-служба администрации Самары