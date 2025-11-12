Я нашел ошибку
Завершено строительство нового ФАПа в селе Старые Сосны. Параллельно идёт строительство ФАПа в деревне Ерыкла.
400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в новых ФАПах
Уникальный аппарат создан специалистами Самарского университета им. Королёва и Специального Технологического Центра.
Первый в России радиолокационный кубсат готов к запуску в космос
В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
Жители более тысячи домов Самарской области могут сэкономить на оплате тепла
Магнитные бури могут вызывать у людей головные боли, раздражительность и скачки давления, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Врач рассказала, как минимизировать влияние магнитных бурь на организм и сохранить самочувствие
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э.
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В этом году турнир стал рекордным по количеству участников - на татами вышли 2150 спортсменов из 52 регионов России.
«Кубок дружбы»: в Тольятти завершились Всероссийские соревнования по каратэ
Консультации с применением цифрового помощника получили уже более 100 пациентов.
В Клиниках СамГМУ внедрили в практику цифровой калькулятор для персонализации тактики ведения пожилых пациентов с сахарным диабетом
Перечень объектов, выставленных на аукцион.
Первые аукционы по определению инвесторов для реставрации ОКН пройдут в Самаре в декабре
На вопросы жителей в прямом эфире ответил глава Советского района Самары Вадим Бородин

12 ноября 2025 16:39
161
Обращения, на которые Вадим Бородин не успел ответить в прямом эфире, будут рассмотрены индивидуально – все заявители получат развернутые ответы.

11 ноября глава Советского района Самары Вадим Бородин ответил на вопросы горожан в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он рассказал о работе администрации в течение года, о поддержке ветеранов СВО и их семей, мерах в отношении «лоточной» торговли, а также подвел промежуточные итоги реализации нацпроектов «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Инфраструктура для жизни» и других.

«Администрация района – это фактически первая точка, куда жители обращаются с просьбами, инициативами, предложениями и проблемами. Поэтому наша работа может строиться только на постоянном диалоге, системной обратной связи и совместных решениях, в том числе по итогам выхода на территорию, если это необходимо. Я уже подчеркивал это во время прямого эфира, который мы проводили весной, и сейчас ничего не изменилось. Доверие горожан – это не данность, а результат ежедневной честной работы», – отметил глава Советского района Вадим Бородин.

Во время эфира жители озвучили главе района просьбу об устройстве системы освещения на участке улицы Советской Армии между улицами Дыбенко и Антонова-Овсеенко – на подходах к остановке, почтовому отделению и дворовым территориям. Данный вопрос, по словам Вадима Бородина, администрация района проработает с департаментом городского хозяйства и экологии. Отметим, что в 2025 году по поручению главы города Самары Ивана Носкова на указанном участке был построен широкий тротуар.

Жители Севастопольского переулка обратились к главе района с просьбой ускорить благоустройство территории после ремонта теплосетей. Сроки устранения недочетов, как отметил Вадим Бородин, будут в ближайшее время определены с ресурсоснабжающей организацией и подрядчиком. Будут проверены и другие адреса, где есть подобные вопросы. Также в преддверии смены сезона у всех УК в районе проверят наличие договоров о привлечении дополнительной снегоуборочной техники в зимний период для уборки снега и наледи.

«По всем прозвучавшим вопросам, в первую очередь из сферы ЖКХ и благоустройства, поручил профильным специалистам выйти на адреса и досконально изучить проблемы. Далее назначим встречи с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, со старшими по домам и активными жителями, – сообщил Вадим Бородин. – Даже если необходимые меры выходят за рамки наших полномочий, обязательно поможем – тесно сотрудничаем с Госжилинспекцией Самарской области, регоператором по вывозу коммунальных отходов и другими ведомствами. Делать жизнь района и его жителей более комфортной можно только сообща».

Кроме того, Вадим Бородин ответил на вопрос о борьбе с нелегальной лоточной торговлей. Сотрудники администрации совместно с сотрудниками Управления МВД проводят рейды не только в будни, но и в выходные дни. В том числе внепланово проверят одну из торговых точек на улице XXII Партсъезда – соответствующее видеообращение поступило во время «прямой линии».

В видеоформате жители прислали 5 вопросов, еще 32 вопроса – через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», в комментариях к эфиру оставлено 16 сообщений. Обращения, на которые глава Советского района Самары Вадим Бородин не успел ответить в прямом эфире, будут рассмотрены индивидуально – все заявители получат развернутые ответы. Запись прямого эфира доступна по ссылке: https://vkvideo.ru/video710231135_456239086

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Новости по теме
Уникальный аппарат создан специалистами Самарского университета им. Королёва и Специального Технологического Центра.
12 ноября 2025, 18:26
Первый в России радиолокационный кубсат готов к запуску в космос
Уникальный аппарат создан специалистами Самарского университета им. Королёва и Специального Технологического Центра. Наука
68
В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
12 ноября 2025, 18:13
Жители более тысячи домов Самарской области могут сэкономить на оплате тепла
В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла. ЖКХ
83
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э.
12 ноября 2025, 17:43
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э. Общество
111
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
165
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
390
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
404
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
366
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
243
Весь список