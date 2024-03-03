На ВФМ-2024 состоялась церемония открытия уникальной библиотеки университета "Сириус"

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В воскресенье, 3 марта, в рамках Всемирного фестиваля молодежи (0+) гостям и участникам события представили уникальное открытое книжное хранилище будущей библиотеки университета "Сириус". Губернатор Дмитрий Азаров прибыл на открытие с подарком от Самарской губернии.

Директор научно-технологического университета "Сириус" Лилия Кирьянова рассказала, что федеральная территория "Сириус" создавалась Президентом как место, где юные и молодые ученые, будущие айтишники, инженеры, спортсмены и художники учатся вместе, создают свое и наше будущее.

Она отметила, что неотъемлемой частью любого города является библиотека, а для научно-образовательного центра - это душа и сердце.

- В недавнем Послании Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин отметил роль научно-технических библиотек и сказал, что они должны стать по всей стране центрами знаний и информации. Первый этап такого центра знаний и информации на федеральной территории "Сириус" сегодня открываем мы. Мы открываем первое открытое хранилище будущей большой библиотеки "Сириуса".

В настоящее время в хранилище уже содержится 25 тысяч книг, а после окончания фестиваля начнется проектирование будущего здания библиотеки и строительство. В новой библиотеке будут не просто содержаться книги, основными станут пространства для их обсуждения.

За последние два дня фонд хранилища пополнился на 2 тысячи книг, отметила глава университета и добавила:

- У нас необычная библиотека и в том, как мы формируем фонд нашей библиотеки. Конечно же, сами ученые университета сформировали фонды, но и наши партнеры из числа ведущих технологичных компаний страны тоже сделали подборку книг и подарили их библиотеке.

Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко выразил уверенность в том, что каждый участник фестиваля передает в библиотеку не только книгу, но и частичку своей души и сердца.

- В результате в университете "Сириус" будет не просто уникальная библиотека знаний, но и уникальная библиотека человеческих эмоций, мечты молодежи всего нашего мира, - сказал Сергей Кириенко. - Россия сегодня - страна возможностей. А созданный Президентом России Владимиром Путиным университет "Сириус", федеральная территория "Сириус" - это место возможностей. Место возможностей для каждого ребенка и молодого человека не только нашей огромной страны, но и всего мира. Это место, где мечты обязательно сбываются.

Самарская область тоже внесла свой вклад в наполнение новой библиотеки. Дмитрий Азаров подарил открытому книжному хранилищу уникальный двухтомник. Он посвящен историческому и культурному наследию нашего региона. Губернатор поприветствовал всех собравшихся:

- Все делегации постараются внести свой вклад в эту библиотеку, и я уверен, она сразу приобретет статус всемирной молодежной библиотеки. Для меня большая честь, что Самарская область может сегодня передать этот двухтомник, внести свой вклад в формирование библиотеки всемирных знаний. Это издание и научное, и профессиональное, очень интересно изложено. Издателем этого двухтомника стал наш технический университет, который когда-то закончил и я.

Также губернатор Дмитрий Азаров и заместитель полпреда Президента в ПФО Олег Машковцев посетили стенд Самарской области на Всемирном фестивале молодежи.

Они осмотрели проект IT-кампуса, который строится рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена". Его площадь составит не менее 143 тыс. кв. метров. Там будут учиться и проживать около 5 тыс. студентов. Для гостей площадки наглядно показано, как будут построены индустриальные корпуса, гостиницы, общежития, детские сады и школы.

На стенде самарского предприятия "Электрощит" представлен выставочный объект "Белокаменка" – это первый объект электроснабжения для центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, который был разработан в 2018 году, произведен и отправлен заказчику. Губернатор отметил, что объект смонтирован блоками, протестирован и проверен на заводе, а доставлен на место установки железной дорогой.

Выставляют свою продукцию и предприятия других регионов. Одно из них изготавливает комплектующие для АВТОВАЗа - производят светодиодные модули, которые устанавливаются в фары.

Источник: СОВА

Фото: Григорий Сотников/СОВА