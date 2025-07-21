На улице Демократической в Самаре ограничено движение транспорта

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С 21 июля вводятся ограничения движения транспортных средств на пересечении улиц Демократической и Арены-2018 в Самаре.

Схема движения транспорта на перекрестке изменена в связи с проведением комплекса работ по усилению дорожной одежды и защите основания.

Согласно временной схеме проезд разрешен по двум полосам на выезд из города и по одной полосе по направлению в город. Также закрыт въезд и выезд на улицу Арена-2018 (кроме правого поворота с улицы Демократической).

Ориентировочные сроки завершения работ 1 сентября 2025 года.