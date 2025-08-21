На участке улицы Комсомольской в Самаре временно ограничат движение транспорта

221

В Самаре отремонтируют коллектор, проходящий под улицей Комсомольской, между домами № 36 и № 42. Для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственной работы тяжелой техники c 23:59 21 августа до 23:59 минут 26 августа ограничат движение автотранспорта на участке проезжей части по улице Комсомольской, в границах улиц Куйбышева и Фрунзе.



В указанный период автобусы маршрута № 226 будут следовать по измененной трассе – в объезд, по улицам Пионерской и Куйбышева.



С временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Фото: администрация Самары