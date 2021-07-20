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На торги в Самарской области отправили магазин, гараж, солярий и инфракрасную кабину

20 июля 2021 11:17
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На торги в Самарской области отправили магазин, гараж, солярий и инфракрасную кабину

В августе на электронной торговой площадке жители региона смогут приобрести движимое и недвижимое имущество, выставленное на торги в рамках исполнительных производств.  

Управление ФССП России по Самарской области информирует о проведении торгов торгующей организацией. 04, 16 и 17 августа 2021 года в 10:00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» (https://www.арест.вэтп.рф) пройдут торги, на которых все желающие смогут приобрести недвижимое арестованное заложенное имущество. Так, среди лотов есть несколько квартир в г. Самаре, п.г.т. Стройкерамика, с. Тимашево, п. Кинельском,
г. Нефтегорске, с. Александровке и г. Тольятти. Также в п. Курумоч желающие могут приобрести 7 земельных участков под садоводство площадью от 661 до 2918 кв.м. и стоимостью от 600 тысяч до 2,6 миллионов рублей. Выставлены на торгах и несколько нежилых помещений, среди которых овощехранилище в м.р. Сергиевском, гараж в Промышленном районе г. Самары и магазин в с. Кинель-Черкассы.

 Также жители области могут приобрести автоматы выдува ПЭТ, нанесения этикетки, упаковки бутылок в пленку, триблок разливо-укупорочный, аппарат микротоковой терапии, солярий, капсулу Derma, аппарат для прессомассажа, гидромассажную ванну, инфракрасную кабину и даже право требования к застройщику по договору участия в долевом строительстве на  однокомнатную квартиру в 44 кв.м в с. Тимофеевка.

Те, кто предпочел бы недвижимому имуществу — движимое, могут приобрети автомобили Mercedes-Benz С 180 2012 года зарегистрированный в Армении за 475 тысяч рублей, Chevrolet Cobalt 2013 года за 1,28 миллиона рублей или Land Rover Range Rover Sport 2015 года за 1,2 миллиона рублей.

Внимание! Управление ФССП России по Самарской области размещает информацию о проведении торгов, но не проводит непосредственную реализацию имущества. Торги проводит специализированная организация. Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах, как и обо всех имеющихся обременениях, можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в разделе «Сервисы», вкладка «Извещения о проведении публичных торгов». Также дополнительная информация о реализуемом имуществе размещается на сайте http://torgi.gov.ru/.

Теги: судебные приставы торги

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