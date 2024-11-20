На территории региона размещается фейковая информация о якобы планируемой эвакуации жителей в ПВР

Власти Самарской области назвали фейком сообщения жителям об эвакуации:
"Уважаемые жители Самарской области!
На территории региона провокаторы размещают объявления с фейковой информацией о якобы планируемой эвакуации жителей в ПВР.
В сообщении гражданам предлагают срочно зайти в Интернет по неизвестной ссылке или по QR-коду.
Подобные объявления могут появиться также в социальных сетях или мессенджерах.
Не переходите по ссылкам. Информация является ложной.
Это провокация. Враг не дремлет.
Сохраняйте спокойствие и будьте бдительны. Всю достоверную информацию можно получить в официальных источниках".