На территории региона размещается фейковая информация о якобы планируемой эвакуации жителей в ПВР

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Власти Самарской области назвали фейком сообщения жителям об эвакуации:

"Уважаемые жители Самарской области!



На территории региона провокаторы размещают объявления с фейковой информацией о якобы планируемой эвакуации жителей в ПВР.



В сообщении гражданам предлагают срочно зайти в Интернет по неизвестной ссылке или по QR-коду.

Подобные объявления могут появиться также в социальных сетях или мессенджерах.



Не переходите по ссылкам. Информация является ложной.



Это провокация. Враг не дремлет.



Сохраняйте спокойствие и будьте бдительны. Всю достоверную информацию можно получить в официальных источниках".