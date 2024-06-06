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На территории региона проводится комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2024»

6 июня 2024 10:30
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На территории региона проводится комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2024»

В период с 3 по 9 июня на территории региона проводится комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2024» в целях выявления и пресечения правонарушений в сфере миграции иностранными гражданами.

В мероприятиях принимают участие сотрудники Управления по вопросам миграции, Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники Управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, сотрудники Госавтоинспекции, участковые уполномоченные и сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Так, в Самаре сотрудниками УВМ ГУ МВД в ходе рейдов на территории складских помещений на улице Дальневосточная выявлено 5 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в качестве разнорабочих, без патента на работу на территории Самарского региона. В отношении иностранных граждан составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Кроме этого, выявлен иностранный гражданин, уклонившийся от своевременного выезда, который в последующем был выдворен за пределы РФ.

В Тольятти сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Тольятти в ходе проведения профилактических мероприятий на территории тепличных хозяйств и складских помещений в промышленной зоне Центрального района выявлено 8 административных правонарушений в сфере миграции и 6 иностранных граждан, нарушивших режима пребывания (проживания) в Российской Федерации. Кроме того, выявлено 2 иностранных гражданина осуществлявших трудовую деятельность без оформления соответствующих разрешительных документов.

В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателей указанных иностранных граждан к административной ответственности, предусмотренной статьей 18.15 КоАП РФ, санкция по которой для физических лиц предусматривает наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 250 тыс. рублей до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что профилактические мероприятия на территории Самарской области проводятся на постоянной основе. Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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